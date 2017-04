Arsenal til meget fristende odds

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et strålende langoddsprogram som står foran oss søndag. Med all respekt for FA-cup semifinalen mellom Arsenal og Manchester City. Det er søndagens El Clasico mellom Real Madrid og Barcelona som er den aller største sportslige godbiten. Eliteserien byr på seks kamper, det er seks kamper også i OBOS-ligaen, en rekke kamper i Serie A og La Liga. Og det er kamper i Allsvenskan.

Herlig oddstreff lørdag

Nettavisen Sportspills sterke tipsflyt fortsetter og lørdag ble det treff for to av våre tre dobler på Langoddsen. Dobbelen med seire til Bournemouth og Swansea ga 3,41 i totalodds, mens dobbelen med seire til Nottingham Forest og Sheffield Wednesday ga 3,91 i totalodd.

Tolv rette på tippekupongen lørdag

Det ble også tolv rette for Nettavisens 432-rekker lørdag og på det forslaget ble det også 10 ganger 11 rette og 42 ganger ti rette. Tolv rette ga kr 3 400 i utbetaling og totalt ble det 6 040 kr tilbake på det forslaget.

Arsenal - Manchester City H 3,50

Chelsea ble altså klar for finalen i FA-cupen etter å ha slått Tottenham 4-2 på Wembley lørdag kveld og i ettermiddag skal det avgjøres hvem som blir Chelseas finalemotstander.

Bookmakerne har åpenbart bestemt seg for at det blir Manchester City som prises til under 2 i odds i denne kampen. Det er ikke lett å forstå hvorfor dette tross alt meget kapable Arsenal-laget settes til skyhøye 3,50 i odds for seier etter ordinær tid. Vi snakker tross alt om et Arsenal-lag som har vunnet FA-cupen to av siste tre sesongene.

3,50 på Arsenal-seier etter ordinær tid er et soleklart valg for oss i denne kampen.