Åsane til flott odds

En herlig fotballonsdag står foran oss med blant annet sju kamper fra OBOS-ligaen, fem kamper i Champions League-playoff, to kamper fra Championship og returoppgjøret i Supercopa i Spania mellom Real Madrid og Barcelona.

Det ble strålende treff på våre langoddstips onsdag. Dobbelen med over 2,5 mål i kampene Hoffenheim-Liverpool/Barnsley-Nottingham Forest satt til 2,65 i totalodds og singelspiller på Reading-seier hjemme mot Aston Villa til 2,50 i odds likeså.

Åsane - Kongsvinger H 2,22 (spillestopp kl 18.55)

Bortesvake Åsane (2-3-5) lå under 0-3 borte mot Sandnes Ulf søndag, men hevet seg voldsomt i andre omgang og berget 3-3 og ett poeng. Mons Ivar Mjeldes disipler har 23 poeng og ligger på 11. plass. Åtte poeng skiller ned til Fredrikstad på kvalikplassen. Hjemme i Åsane har laget kun tapt en kamp (3-5-1).

Kongsvinger er ikke i nærheten av å gjenskape fjorårssesongen, men fikk en solid opptur med hele 6-1 hjemme mot Jerv søndag. Det gjorde nok godt og gjorde sitt til at Kongsvinger fikk en luke på fem poeng ned til Fredrikstad på kvalikplassen. Borte står laget med 2-3-4 hittil.

Åsane vant tilsvarende kamp forrige sesong 3-0 (det var seriepremieren da) og med Erik Huseklepp på vei mot gammel form og storscorer Geir Andre Herrem i bra slag, tror vi klart mest på hjemmeseier her. 2,22 på hjemmeseier duger helt fint.

Sheffield Wednesday - Sunderland H 1,95 (spillestopp kl 20.40)

Tredje runde i Championship. Under pari start for hjemmelaget som kun har kapret ett poeng på sine to første seriekamper. Sesongåpnet med å tape 0-1 borte for hjemmesterke og solide Preston, før det ble poengdeling og 1-1 hjemme mot Queens Park Rangers sist lørdag. Endte på 4. plass forrige sesong og 6. plass sesongen før der og har uten tvil et mannskap som er bra nok til å henge med i toppen også denne sesongen. 13-8-2 på hjemmebane i 2015/16-sesongen og 15-2-6 på hjemmebane forrige sesong, vitner om et meget sterkt hjemmelag.

Nedrykkede Sunderland har åpnet med fire poeng. Sesongdebuterte med 1-1 hjemme mot Derby, mens laget slo Norwich 3-1 borte i helgen. Det var helt mot spillets gang. Norwich vant cornerstatistikken med 13-1 og 69-31 i ballinnehav. Men det er fortsatt ikke ulovlig å være effektive i fotball.

Uansett poengfangst hittil, så angriper vi hjemmeseieren her. 1,95 er vel som det må være og kombinert med seier til Åsane får vi meget spreke 4,33 i totalodds.