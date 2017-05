Atlético elsker å frustrere storebror

På dagens langoddsprogram er det en håndfull høydepunkter gjennom dagen. Allsvenskan og OBOS-ligaen stiller med spennende oppgjør, Real Madrid - Atlético Madrid er godbiten fra Champions League og dagen avsluttes med to NHL-kamper.

Det ble en minus-start på mai måned, med treff på kun ett av tre oddstips. Liverpools seier til pause og fulltid til 2,25 ganger pengene var plasteret på såret.

April-regnskapet kommer i løpet av dagen.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Real Madrid - Atlético Madrid, U/H til 4,50.

Her er spillet at det er uavgjort til pause og Real Madrid vinner til slutt. Real Madrid kjemper en intens tofrontskrig og klarte så vidt å slå Valencia 2-1 i helgen. Zidane har brukt store deler av sin store tropp de siste uken og har nok relativt uthvilte spillere til disposisjon her.

Gareth Bale er skadet, men Isco er i knallform og gjør savnet av waliseren lite. Raphael Varane er trolig stopper i Pepes fravær.

13-4-1 er Real Madrids knallsterke hjemmetall denne sesongen, mens i Champions League har de 3-1-1 på fem hjemmekamper denne sesongen. Tilsvarende kamp i ligaen mellom lagene endte 1-1.

Det har virket som at Champions League har vært Atlético Madrids prioritet nummer én denne sesongen, de har vært hakket mer på i denne turneringen. Så langt har de hatt en relativt enkel vei til semifinalen, etter å ha slått ut Bayer Leverkusen og Leicester.

Siden dette er et dobbeltoppgjør, vil Atlético trolig satse alt på å tette igjen bakover og sikre et bortemål på en konting. Få behersker forsvarskunsten bedre enn Simeones menn og vi ser ikke bort ifra at det kan ta lang tid for hjemmelaget å bryte ned gjestene.

Den faste høyrebacken Juanfran er skadet, det er også andre- og tredjevalget på denne posisjonen, Vrsaljko og Gimenez. Dermed må Simeone bli kreativ på denne posisjonen. Ellers skadefritt.

Atlético Madrid er en forsvarskunstens mester og kommer til å gjøre livet svært surt for Real Madrid i kveld - som vi likevel tror vinner. At det er uavgjort til pause og Real Madrid-seier ved full tid fremstår som et sannsynlig scenario og 4,50 er spennende odds på det. Mye mer spennende enn bleke 1,72 på ren H, i det minste.

