Atletico Madrid har los på Barcelona

Det er en herlig sportssøndag vi har foran oss og det bærer da også søndagens langoddsprogram preg av. Det er ligacupfinale i England mellom Manchester United og Southampton, og det er flere toppkamper både i Italia, Spania og Frankrike. I VM på ski er det duket for lagsprint for både kvinner og menn, det er kombinert stafett og det er hopp mixed lag.

Både Hull og Cardiff måtte nøye seg med poengdeling i sine respektive hjemmeoppgjør lørdag, men dobbelen med seire til Eibar (3-0) og Hertha Berlin (2-0) den satt klokkerent til flotte 3,61 i totalodds og sørget for en bra lørdag.

Atletico Madrid - Barcelona H 2,75 (spillestopp 16.10)

En meget spennende toppkamp i La Liga søndag ettermiddag. Atletico Madrid har ikke helt vært seg selv lik denne sesongen, og ligger på 4.plass før denne runden, med sju poeng opp til serieleder Real Madrid og seks poeng opp til Barcelona på 2. plass. Men i seriespillet er det blitt fem seire og to poengdelinger etter nyttår og i tirsdagens Champions League-oppgjør borte mot Bayer Leverkusen vant laget solide 4-2. Møtte Barcelona i semifinalen i Copa Del Rey og selv om laget røk der, var de minst på nivå mot Barcelona i begge kampene.

Keeper Jan Oblak er endelig friskmeldt igjen og rekker trolig søndagens storkamp, det samme gjør forsvareren Gimnez, mens det er mer usikkert med Diego Godin som har vært ute et par uker.

Barcelona ble smadret av PSG i første åttedelskamp i Champions League for snaue to uker siden og røk hele 0-4. Var definitivt ikke noe bedre i hjemmekampen mot svakt plasserte Leganes sist helg og måtte ha et straffespark på overtid for å berge 2-1 seieren der. Har solide 8-3-1 på bortebane, men har likevel slitt i en rekke bortekamper denne sesongen.

Atletico Madrid har faktisk kun vunnet en av de siste tolv innbyrdes mellom lagene, men i det siste har det vært klart oppsving prestasjonsmessig for Atletico, mens Barcelona aldeles ikke har sprudlet i det siste.

2,75 på hjemmeseier er spennende her og selv om statistikken ikke gir helt "medhold" må vi teste Atletico Madrid-seier her.