Atléticos borteproblemer blir kostbare

Vi gikk på et lite tap på lørdagens fire tips, men Napolis uavgjortresultat mot Inter til 3,80 i odds reddet inn nesten hele dagen.



Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 16.10.

Celta Vigo - Atlético Madrid, H 3,55.

Hjemmelaget har virkelig fått opp dampen og scoret hele fem mål borte mot Las Palmas på mandag, som sikret deres åttende poeng på fire siste kamper. Dermed er innledningsproblemene glemt og de har scoret hele 13 mål på de siste fire kampene sine.

Pussig nok er det borte de har levert best så langt, selv om 1-2-1 er helt godkjente hjemmetall.

Rubén Blanco er suspendert med rødt kort sist, Facundo Roncaglia går skadet.

Atlético er uten tap så langt i ligaen denne sesongen og fremstår like solide som alltid, sliter de med å score mål om dagen. Fire av deres siste fem kamper på reisefot har endt 0-0, inkludert mot svakere motstand som Qarabag og Leganés. I alle turneringer står de nå med fire kamepr uten seier og bare to scorede mål i denne perioden.

Koke og Carrasco mister kampen.

Celta Vigo har virkelig fått oppleve ketchupeffekten om dagen og Atlético Madrid virker slitne og ute av form. Vi forsøker et frekt H-spill til 3,55 i denne kampen.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 18.40.

Leganés - Athletic Club, H 2,40.

Ingen vanskelig andresesong her: Vertene har vært en stor overraskelse så langt denne sesongen og er faktisk med i kampen om Europa League-plassene i skrivende stund, 4-2-2 er solide tall på de første åtte og de har plukket åtte poeng på de siste fire - uten baklengs i noen av dem.

Tre av deres seire har kommet på reisefot, hjemme har de mer beskjedne 1-2-1.

Jon Ander Serantes og Omar Ramos er utilgjengelige.

Gjestene hadde ett poeng på fire kamper, dog mot solid motstand, før de slo Sevilla 1-0 på hjemmebane forrige helg og brøt den negative trenden. De spiller Europa League og klarte å redde inn 2-2 borte mot Östersund på torsdag.

Bortestatistikken til Bilbao har aldri vært deres sterke side, 1-1-2 er tallene så langt og de har ikke vunnet borte siden deres første bortekamp denne sesongen. Oscar de Marcos og Iker Muniain er skadet, mens hele fire spillere er tvilsomme.

Nei, her fortjener formsterke Leganes tillit mot et Bilbao-lag som sliter på reisefot. H spilles til 2,40.

