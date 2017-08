Bakke gir ikke opp

Det er et meget bra langoddsprogram vi har foran oss mandag. Eliteseriekamp mellom Sarpsborg 08 og Strømsgodset og Premier League-kampen mellom Manchester City og Everton er de mest interessante kampene, men det er bra med spennende objekter utover disse to kampene også.

Sarpsborg 08 - Strømsgodset H 1,80 (spillestopp kl 18.55)

Hjemmelaget fortsetter med å avgi poeng på bortebane og sist helg måtte de nøye seg med 2-2 borte mot Kristiansund. 3-4-2 på bortebane er hovedårsaken til at det er sju poeng opp til Rosenborg. All den tid Brann vant sin bortekamp mot Viking søndag kveld, overtok Brann sølvplassen. Men hjemmesterke Sarpsborg (6-3-1), trenger kun ett poeng i kveldens kamp for å ta tilbake andreplassen og seier sender laget kun fire poeng bak serieleder Rosenborg. Anders Trondsen er som kjent solgt siden sist, men erstatninger er hentet inn.

Ti poeng på de fire siste seriekampene har sendt Strømsgodset et bra stykke oppover tabellen. Før kveldens kamp ligger Godset på 10. plass med 25 poeng. Seier i kveld vil sende laget opp på 7. plass. Det er dog verd å merke seg at tre av de fire siste seriekampene er spilt på Marienlyst. På bortebanee står Godset fortsatt uten seier denne sesongen (0-4-5).

1-0 til Sarpsborg i tilsvarende kamp forrige sesong og det skal være gode muligheter for hjemmeseier i kveld også. 1,80 på hjemmeseier er klart godkjent odds.

FC Nordsjælland - Helsingør

All den tid FC København har underprestert noe i starten av den danske superligaen, er det andre lag som trer fram. Til tross for en kamp mindre spilt enn de andre lagene, troner FC Nordsjælland på toppen av tabellen med 4-0-1 på de fem første seriekampene. Var ubeseiret før sist søndags toppkamp borte mot FC Midtjylland. Kom der bakpå 0-3 etter første omgang, men en sterk andreomgang gjorde at kampene endte 3-4. 16 mål har FC Nordsjælland scoret på de fem første seriekampene og begge hjemmekampene er naturlig nok vunnet.

Nyopprykkede Helsingør er spådd en tøff sesong, men etter å ha tapt sine to første seriekamper, vant laget overraskende 2-1 borte mot Sønderjyske og 2-1 hjemme mot FC Midtjylland i den påfølgende serierunden. Sist søndag ble det dog juling, da laget tapte 1-4 borte mot Silkeborg.

1,45 på hjemmeseier er kjipt og et mulig bananskall, men vi tar med denne hjemmeseieren i en dobbel med seier til Sarpsborg 08. Totalodds 2,61.