Bale og Ramsey likner ikke seg selv

Etter et par svake dager var det flott å komme tilbake i pluss på torsdag - selv om vårt beste objekt for gårsdagen, over 2,5 mål i Venezuela - Peru til to blank, ble sviktet av kombinasjonsobjektet med Colombia. Likevel sørget Toronto Maple Leafs og St. Louis Blues sammen for at en dobbel til 2,72 ganger pengene ga pen avkastning.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens langoddsprogram er mer innholdsrikt enn tidligere i uken. I GET-ligasemifinalene spilles kamp nummer fire, der Oilers har muligheter til å sikre en tidlig finale og Lillehammer må prøve å utlikne Frisk Asker. Et liknende scenario har de i SHL-semiene, som også spiller kamp fire i dag.

Ellers kommer landslagene i Europa på banen, med lag som Island, Kroatia, Serbia og Italia i aksjon.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Irland - Wales, U 3,00.

Gruppeleder Irland har fått en drømmestart på kvalifiseringen og de har vunnet sine tre siste kamper, inkludert en kruttsterk borteseier over Østerrike. Hjemme har de vunnet sin eneste kamp, over Georgia, og de var nær utilnærmelige på hjemmegress i EM-kvalifiseringen.

Skadeproblemene har imidlertid tårnet seg opp for Martin O'Neill. Robbie Brady (suspendert), Shane Duffy, Wes Hoolahan, Ciaran Clark, Harry Arter, Paul McShane og kanskje James McCarthy er alle utilgjengelige.

Wales ligger fire poeng bak dagens motstander og har spilt uavgjort i de tre siste kampene sine. Chris Colemans gutter er på sin side friske og raske, med alle spillere tilgjengelige til kampen. Problemet er imidlertid at nøkkelspillerne Gareth Bale og Aaron Ramsey, som var så briljante i EM, ikke på noen måte har klart å leve opp til forventning den siste tiden.

Gjestenes eneste bortekamp så langt har endt med uavgjort mot Østerrike. De spilte solid på bortebane i EM-kvalifiseringen og slapp inn bare tre mål, med bortetallene 3-1-1.

Dette blir nok en tøff og jevn affære, Irland er sårt svekket av mange skader på førstelagsspillerne sine. Samtidig er lider Wales av dårlig form på sine nøkkelspillere. Vi har vanskelig for å finne en vinner her og uavgjort til tre blank virker som et fornuftig spill i Irland.

