Bale og Wales må ha seier

Lørdagens langoddsprogram bære naturlig nok preg av den pågående VM-kvalifiseringen, men er det fulle runder i både League One og League Two i England og her hjemme er det også fulle serierunder i begge avdelingene i Postnord-ligaen. I tillegg er det åtte VM-kvalifiseringskamper blant annet med godbiten Spania mot italia lørdag kveld.

Det ble bra treff for begge våre langoddsforslag fredag. Dobbelen med seire til Norge og Slovakia satt og ga 3,10 i odds. Singelspillet på Danmark satt som et skudd til pene 2,15 i odds.

Wales - Østerrike H 2,05 (spillestopp kl 20.40)

Gruppe D der begge disse lagene med kun åtte poeng. Med fire gjenstående kvalifiseringskamper betyr det at begge har fire poeng opp til Serbia og Irland som begge står med 12 poeng.

Wales har faktisk ikke tapt en av sine seks kvalifiseringskamper, men fem av dem har endt uavgjort. Har overkommelige bortekamper mot Moldova og Georgia i de to neste og avslutter hjemme mot Irland. Sterkt 1-1 resultat mot gruppeleder Serbia sist. I den kampen var Gareth Bale suspendert, han er tilbake i kveld. Men nå må Joe Allen sone karantene.

Østerrike gikk på leie tap mot Serbia borte (2-3) og Irland hjemme (0-1). Sist ble 1-1 og et helt avgjørende poeng borte mot Irland.

Uavgjort i kveld passer ingen av lagene og med hjemmebanefordel synes vi det er verd å sette penger på Wales til godkjente 2,05 i odds.