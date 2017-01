Barcelona byr opp til målfest

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddstips 1: Liverpool har Wembley i sikte

Skiskyting Ruhpolding: T yskland tar herrestafetten

Tippetips: Real Madrid med full kontroll

V76 Bjerke: Hamre har bankeren

Onsdagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på åpningen av håndball-VM for herrer. Det er ligacupsemifinale mellom Southamtpon og Liverpool og i Spania spilles det en rekke returkamper i Copa Del Rey. Skiskytterne har forflyttet seg til Ruhpolding og der er det herrestafett i ettermiddag.



Barcelona - Athletic Bilbao over 3,5 mål - 1,70 (spillestopp kl 21.10)

Spansk cup, andre kamp av to. Første kamp endte med en omstridt 2-1-seier til Athletic Bilbao og presset er på dagens hjemmelag. I helgen tapte de poeng borte mot Villarreal, 1-1 etter en sen utlikning av Lionel Messi. Dermed skiller hele fem poeng opp til Real Madrid, som attpåtil har én kamp mindre spilt.

Hjemmetallene til Barcelona er ikke bedre enn 4-3-1, som er langt svakere enn hva vi er vant med fra den kanten.

Baskerne fulgte opp seieren over Barcelona med et skuffende 0-0-resultat hjemme mot Alavés. Og det var på hjemmebane: borte har de ursvake 2-1-5 i ligaen, og de siste tre bortekamper har gitt ett fattig poeng i ligaen. Her handler det dog om å forsvare en ledelse.



Barcelona har vunnet Copa Del Rey de to siste sesongene og var tapende finalist tredje sist. Det meste tyder på en målrik kamp på Camp Nou i kveld og 1,70 på over 3,5 mål spilles.



Villarreal - Real Sociedad H 1,85 (spillestopp kl 18.55)

Andre kamp av to i spansk cup, Real Sociedad leder 3-1 fra det første oppgjøret. Villarreal var få minutter unna en seier over Barcelona søndag, men slapp inn baklengsmål helt på tampen av kampen, som endte 1-1. De har likevel en solid femteplass i La Liga, poenget foran dagens motstander.

På eget gress har de vært særlig solide så langt denne sesongen og 6-2-1 er tall få overgår. De siste tre hjemmekamper i ligaen har dog gitt bare fire poeng.

Som sine baskiske kolleger, Real Sociedad har bare mål om å forsvare ledelsen de tok med seg fra San Sebastián. De fulgte opp onsdagens seier over Villarreal med å bli smadret av Sevilla på hjemmebane, 0-4 endte til slutt den kampen.

Gjestene er likevel i solid form og har tatt seks poeng på de seneste tre bortekamper, noe som har forbedret statistikken til 4-0-4 totalt.

Igjen er premisset foran kampen klart: vertene må vinne og gjestene karrer seg faktisk videre med ettmålstap.

Villarreal gikk en tøff hjemmekamp mot Barcelona og har ligakamp allerede lørdag, så det blir trolig noen rokeringer. Real Sociedad må unnvære skadde Carlos Vela og Mikel Gonzales.

Villarreal har en fair sjanse til å avanserer og hjemmeseier spilles.

Vi får dermed en totalodds på 3,06.