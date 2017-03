Barcelona har gjenoppdaget godfølelsen

På dagens langoddsprogram er det mye spennende å henge fingrene i. GET-liga-sluttspillet går inn i sin tredje kamp i kvartfinalene og det er mange spennende oppgjør. Dortmund - Benfica og Barcelona - PSG står på Champions League-menyen og vi må heller ikke glemme Manchester City - Stoke i Premier League.

Vi har fått en katastrofal start på uken med våre tips, samtlige fem gikk ut tirsdag og her er det bare å brette ermene opp enda et par hakk.

NB! Denne artikkelen inneholder to oddstips, et med kamputfall og et kortspill.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Barcelona - Paris Saint-Germain, H/H til 1,95 i odds.

Andre kamp i åttedelsfinalen i Champions League, franskmennene vant første kamp 4-0. Ingen lag i historien har klart å avansere etter et så stort tap. Dermed er alt press på Barcelona, som har vunnet samtlige kamp i Spania siden forrige møte med PSG, med en samlet målforskjell på 15-3.

De har scoret elleve mål på de to kamper siden trener Luis Enrique annonserte sin avgang, selv om Celta Vigo og Sporting Gijon ikke er av samme kaliber som laget de møter i kveld.

Hjemmetallene er 9-3-1 i ligaen og pausetallene er identiske. De ledet til pause og fulltid i samtlige tre hjemmekamper i høstens gruppespill. Backupforsvarerne Mathieu og Vidal er eneste fravær.

I form

PSG har også fulgt opp Barcelona-kampen på solid vis, med tre seirer og en poengdeling i de fire påfølgende kampene. De ligger fortsatt på etterskudd i tittelracet og avansement i Champions League er vårens virkelig store mål.

Gjestene har et godt resultat å spille på og vil neppe ta mye risiko, med unntak av gode kontringsmuligheter. Skulle de score ett mål, må Barcelona score seks. 10-0-4 er bortetallene i ligaen, 7-5-2 til pause.

Thiago Motta er skadet og spiller ikke, den offensive midtbanespilleren Angel di Maria er tvilsom.

Barcelona vinner nok slaget, men vinner de krigen? Vi tror de setter press på franskmennene fra start og spiller H/H til 1,95 ganger pengene.

Dagens kortspill, innleveringsfrist klokken 20.40.

Thomas Meunier får kort, 3 blank.

Vi har argumentert for at Barcelona dundrer ut av startblokkene og vi tror PSG virkelig må henge i tauene denne kvelden - og være kyniske.

Thomas Meunier blir valgt som dagens kortsanker på grunn av at han spiller direkte mot Neymar, den spilleren i La Liga som får soleklart flest frispark. I tillegg er brasilianeren i storform og har to kjempekamper bak seg.

Høyrebacken til PSG er ingen utpreget kortsanker og har bare ett gult på 20 kamper i liga og Champions League denne sesongen. Forrige gang håndterte han Neymar på glitrende vis, lite tyder på at han får en så lett duell denne runden.

Vi tror sjansene er gode for at Meunier må ty til ulovligheter mot Neymar og gjengen, at belgieren havner i dommerens bok spilles til tre ganger pengene.

