Barcelona har slått voldsomt tilbake

Tirsdag er det endelig klart for Champions League og en drøss med storlag er i sving allerede i kveld. Manchester United er tilbake i det gode selskap og innleder med hjemmekamp mot Basel, mens kveldens største sportslige godbit naturligvis er Barcelona hjemme mot Juventus. Legg så til at det midtukerunde i både Championship, League One og League Two i England, og høyinteressant toppoppgjør i OBOS-ligaen mellom Start og Bodø/Glimt, så er scenen dekket for en fantastisk fotballkveld.

Barcelona - Juventus H 1,60

Det så aldeles ikke bra ut for Barcelona etter de to supercupoppgjørene mot Real Madrid før seriestart, men etter tre serierunder i La Liga står Barcelona med tre seire og full pott, mens Real Madrid kun har en seier på sine tre første seriekamper.

I helgens nedsabling mot byrival Espanyol fikk Luis Suarez sin førsrte match for sesongen, mens ogsdy dyrinnkjøpte Dembele fikk sine første minutter. Barcelona stiller skadefritt til kveldens kamp.

Juventus tok seg til finalen i Champions League i vår, men der ble det tap mot Real Madrid. Har som kjent mistet Bonucci til Milan, og må unnvære suspenderte Cuadrado, samt skadede Khedira og Marchisio i kveld. Har innledet feilfritt i Serie A med tre seire og full pott på de tre første seriekampene.

Lagene møttes i kvartfinalen i vår, da endte oppgjøret på Camp Nou 0-0, etter at Juventus hadde vunnet det første oppgjøret 3-1.

Nå er det gruppespill og litt andre forutsetninger som gjelder og selv om 1,60 på Barca-seier er labert, tror vi et spillesugent Barcelona tar hjem seieren i kveld.

Wolverhampton - Bristol City H 1,75

Ambisiøse Wolverhampton har fått en bra start i Championship og etter lørdagens 1-0 seier hjemme mot Millwall er laget på 3.plass med 13 poeng. 4-1-1 totalt, tapet kom hjemme mot serieleder Cardiff (0-1). Det er et portugisisk preg over Wolverhampton nå.

Bristol City med sterk 1-0 seier borte mot reading lørdag og det sendte City opp på 9. plass på tabellen med totalt 2-3-1. Tapet kom borte mot Birmingham i andre serierunde (1-2). Totalt står laget med en av hver på bortebane (1-1-1).

Wolves vant tilsvarende kamp 3-2 forrige sesong, og det skal være bra vinnersjanse igjen.

All den tid oddsen på Barcelona-seier ikke er høyere enn 1,60, tar vi med Wolverhampton-seier i en dobbel. Totalodds 2,8