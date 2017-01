Barcelona kan gå på ny baskersmell

Onsdagens oddstips endte med et pent overskudd etter et par svake dager. Nantes leverte som singel til 1,92 i odds og dobbelen med begge lag scorer i Real Madrid - Celta Vigo og Lazio-seier satt klokkerent til 2,71 ganger pengene. Langskuddet på Plymouth hadde stor risiko og gikk ikke.

Også torsdagens langoddsprogram er interessant og variert, med GET-liga, Afrikamesterskapet, spansk kongecup - med godbiten Real Sociedad - Barcelona på menyen! - normaldistanse for skiskytterkvinnene i Anterselva, Australian Open og NHL.



Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 21.10.

Real Sociedad - Barcelona, H 5,25.

Spansk cup, kvartfinale. Første kamp av to, returoppgjøret spilles neste torsdag.

La Real har blitt en slags marerittmotstander for Barcelona. Vertene har vunnet fem, tre har endt uavgjort og null har endt med borteseier av de siste åtte møtene mellom lagene på Anoeta. I tilsvarende kamp i ligaen var Real Sociedad nærmest seieren, men tvilsomme dommeravgjørelser gjorde at kampen endte 1-1.

Hjemmelaget nyter ellers en god sesong og ligger på femteplass i ligaen, seks poeng bak dagens motstander. Statistikken hjemme i San Sebastian er solide 5-2-2.

Det er noen skadeproblemer hos vertene, nøkkelspilleren Carlos Vela er tvilsom. Ellers er forsvarerne Martínez, González og Bergara sammen med spissen Agirretxe (null kamper så langt denne sesongen) skadde.

Dette er altså første kamp av to, som betyr at hjemmelaget er nødt til å jage seieren. Barcelona kan stole på sin hjemmestyrke og klarer seg fint med selv ettmålstap her.

Tilbake i form

Katalanerne slet med inngangen til 2017 og tapte for Athletic Bilbao i cupen og klarte så vidt å redde 1-1 mot Villarreal i ligaen, men i helgen var de tilbake på rett spor. Bortesvake Las Palmas ble slått lett 5-0 og de har nå vunnet to kamper på rad.

Det er vanskelig å påklage gjestenes bortestatistikk, som lyder 6-2-1 så langt denne sesongen. Spillere som Roberto, Piqué og Denis Suárez er med etter å ha blitt hvilt i helgen. Førstekeeper Ter Stegen, Vidal og Mathieu er ute, sammen med skadde Rafinha.

Over fem ganger pengene for et lag med så god kontroll på Barcelona på hjemmebane i en første kamp av to, det må vi prøve. Vi har virkelig ikke noe valg.

Klikk her for å levere!

PS! Hjemmeseier og uavgjort kan spilles til 2,32 i odds.