Bayer Leverkusen har funnet storformen

Et av to oddstips traff mandag, 1860 München-seier til 2,35 ganger pengene, og sørget for overskudd på oddstipsene for tredje dag på rad.

Dagens langoddsprogram er svært rikholdig og det er mye å sette fingrene i. Championship spiller en håndfull kamper, Storhamar tar imot rivalen Stavanger Oilers, men de virkelige godbitene finner vi i Champions League. Bayer Leverkusen - Atlético Madrid og Manchester City - Monaco er virkelig deilige kamper.

Dagen avsluttes med et knippe NHL-kamper, der New York Rangers og Mats Zuccarello er blant de innvolverte.



Dagens singel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid, H 2,95.

Åttedelsfinale i Champions League, første kamp av to. Her vil vi alltid flørte med hjemmeseieren, for det er hjemmelaget som har klart størst motivasjon til å vinne - gjestene klarer seg som regel med uavgjort eller selv ettmålstap.

Lagene møttes faktisk på dette stadiet for to sesonger siden. Vertene vant 1-0 i hjemmekampen, før spanjolene avanserte etter 4-2 i Madrid.

Vertene har hatt en noe variabel start på 2017, men har vunnet formen de siste ukene. To seirer på rad i Bundesliga og seks scorede mål gir selvtillit, i spissen går Chicharito med fire nettkjenninger på disse to kampene. Bundesliga-sesongen har vært en skuffelse til nå, men nå har de begynt å klatre opp til europacup-plassene. Fredag slo de Augsburg 3-1 borte.

Hjemmestatistikken er bare grei med 5-2-4 denne sesongen, også dette en skuffelse, men to av de siste tre hjemmekamper er vunnet.

Hakan Calhanoglu er suspendert ut sesongen grunnet overgangskluss med en tidligere klubb. Omer Töprak var suspendert fredag, han er tilbake i dag. Lars Bender er tvilsom, men blir trolig risikert.

Svakere enn før

Atlético Madrid er inne i sin svakeste sesong under Diego Simeone til nå, de er ute av cupen, ute av tittelracet i La Liga og mange spekulerer på at Champions League er blitt en liten besettelse for Simeone og kompani. De har tre seirer på rad i ligaen, men det er hjemme over Leganés og to seirer etter sene mål mot Celta Vigo og Sporting Gijón. Defensivt er de ikke like solide som før og alt nå har de sluppet inn flere ligamål enn hele forrige sesong.

Det er hjemme de har gjort jobben i ligaen og 5-4-3 er bare helt greie bortetall.

Jan Oblak er tilbake etter sin skade, men lagets kanskje viktigste spiller, Diego Godin, er ute med skade. Tiago, Juanfran og August Fernandez mister også kampen.

Atlético Madrid er fortjent favoritt over to kamper, men vi stusser litt over at Bayer Leverkusen er såpass stor underdog i sin hjemmekamp. Vertene har tross alt klar mest motivasjon for å jage seieren. Dette handler om odds og vi klarer ikke motstå 2,95 på hjemmeseieren her.

