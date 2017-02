Bayern elsker å møte dette laget

Mandagens oddstips leverte et greit overskudd, med treff på Granada-seier til 2,75 ganger pengene. Vårt andre utvalg, New York Islanders, klarte dessverre ikke avgjøre i ordinær tid og tok i stedet seieren på overtid.

I tirsdagens langoddsprogram er det godt og variert. VM i alpint er endelig i gang og damene åpner ballet med Super-G klokken tolv. Ellers er det full rulle i fransk fotball og en del kamper i lavere engelske divisjoner, samt et tosifret antall kamper fra NHL.

Dagens dobbel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Bayern München (0-2) + Roma, samlet odds 3,63.

Bayern München - Wolfsburg (0-2), H 2,30

Her er spillet at hjemmelaget vinner med tre mål eller mer. Og det virker kanskje litt snodig å gå etter en handikapseier, Bayerns svake form tatt i betraktning. De har tatt knepne seirer over Freiburg og Werder Bremen, samt spilt uavgjort hjemme mot Schalke så langt i 2017.

Men dagens motstander er en motstander de trives særs godt mot og de to siste kampene på Allianz Arena har de scoret hele elleve mål på Wolfsburg. I fire av de siste seks kampene mot Wolfsburg i München har de innfridd handikapet vi i dag spiller.

Carlo Ancelotti er ventet å rotere en smule, men bredden er svært god. Playmakeren Thiago har vært sårt savnet siden han ble skadet, han skal spiller fra start i dag. Boateng og Ribery står over med skader.

Om vertene har slitt med å overbevise i 2017, hva skal man da si om Wolfsburg? De åpnet 2017 med en hjemmeseier over bortesvake Hamburg, og fulgte opp med hjemmetap for Augsburg og bortetap for Köln. Tre poeng skiller ned til Hamburg på kvalifiseringsplass.

Gjestene har faktisk plukket mest poeng borte denne sesongen og har akseptable 3-2-4 på reisefot i ligaen. Seks spillere går skadet, men de har til sammen spilt bare ti kamper denne sesongen.

Det er litt kladdeføre for Bayern om dagen, men en storseier vil virkelig gi selvtillit før Champions League returnerer. Mot Wolfsburg har de en særdeles bra statistikk og vi tror de knuser dem nok en gang, 2,30 på tremålsseier eller mer spilles. Dette kan ikke singelspilles og vi ser til Serie A for å kombinere.

Roma - Fiorentina, H 1,58

Roma tok ledelsen to ganger mot Sampdoria borte for ni dager siden, men kollapset på slutten og tapte til slutt 3-2. Dermed ble de forbigått av Napoli i helgen, men kan ta tilbake andreplassen med seier i dag.

For det er på hjemmebane de er verdt å backe, ti av ti hjemmekamper har resultert i tre poeng for Roma denne sesongen. På skadefronten ser det lovende ut for Roma, selv om den faste venstrevingen Diego Perotti trolig mister kampen. Alessandro Florenzi trenger fortsatt noen uker til.

Fiorentina spilte en elendig kamp borte mot jumboen Pescara forrige onsdag og var heldige som snudde og vant 2-1. Savnet av toppscore Nikola Kalinic var åpenbart og han er tilbake i dagens kamp. Det er også vingen Federico Bernardeschi og muligens kaptein og stopper Gonzalo Rodriguez, som er tvilsom. Ellers skadefritt for la Viola.

Paulo Sousas menn er i god form på bortebane og har vunnet de to siste, over Chievo og nevnte Pescara. Dette har forbedret bortestatistikken til 5-1-5.

Roma har vunnet alt som er å vinne på hjemmebane og må slå tilbake etter tap forrige runde. Det tror vi de gjør, og selv om 1,58 er noe kjip odds, gir vi dem tillit her. Vi får totaloddsen 3,63 på vår dobbel.

