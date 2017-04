Bayern må ha fokus på Real Madrid

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et vidunderlig langoddsprogram som venter oss lørdag og det spiller fotball i alle de store ligaene i Europa. I Premier League er sju kamper og i både Spania, Tyskland, Italia og Frankrike er det masse action. Dessverre er det litt mange store hjemmefavoritter og da må vi ta noen sjanser.

Bayer Leverkusen - Bayern München H 4,75 (spillestopp kl 18.25)

I likhet med Barcelona er Bayern München mer eller mindre alltid det mest skapende laget i nesten alle fotballkamper de spiller. Og i likhet med Barcelona hender det at Bayern München går på en bortesmell fra tid til annen. I tillegg har de en usedvanlig viktig returmatch i Champions League til uken borte mot Real Madrid, der de skal prøve å snu 1-2 underlege. I tillegg er serieledelsen før denne runden og seks serierunder igjen på 10 poeng ned til serietoer RB Leipzig. I tillegg skal de til Leverkusen og på den arenaen har Bayern kun vunnet en av de seks siste oppgjørene.

Hjemmelaget Bayer leverkusen har på sin side vunnet to av de seks siste tilsvarende og selv om det har kladdet realt for Leverkusen denne sesongen, er det liten tvil om at makspotensialet til laget er høyt.

Bayern München-manager Carlo Ancelotti må hensynta kommende midtukeretur mot Real Madrid og det kan Bayer Leverkusen utnytte. Han må i tillegg unnvære midtstopperparet Mark Hummels og Jerome Boateng som begge er skadet, i tillegg soner toppscorer Robert Lewandowski karantene for gule kort.

4,75 på hjemmeseier i denne kampen er jo det opplagte valget sett fra et oddsperspektiv og Leverkusen har statistikken på sin side. Spilles.