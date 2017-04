Bayern må skyte ut av startblokkene

Tirsdagens langoddsprogram er rikholdig og spennende. Mjøndalen skal ta imot Jerv i OBOS-ligaen og Real Madrid - Bayern München er sammen med Atlético Madrid - Leicester på Champions League-menyen. Dagen avsluttes med tre uhyre jevne NHL-kamper.

Uken startet med et underskudd, etter at ett av fire tips gikk inn mandag. Oddsen på dobbelen med Brann og Odd var 2,71 og var dermed et stykke unna nok til å gi grønn start på uken.

Begge lag scorer i første omgang av Real Madrid - Bayern München, ja 2,95.

Andre kamp i kvartfinalen av Champions League, Real Madrid vant 2-1 i München. Dermed er Bayern nødt til å score minst to mål og dundre ut av startblokkene i denne kampen. Returen til Robert Lewandowski, som mistet forrige ukes kamp, styrker dem betraktelig offensivt - han har 38 mål på 40 klubbkamper denne sesongen.

Vertene må klare seg uten Gareth Bale, som ble skadet forrige uke. Likevel har de en betydelig kontringsstyrke og den vil de garantert få bruk for i denne kampen. Bayern München må blottlegge seg og det vil åpne store rom for Ronaldo og co.

Dette må bli en målrik kamp og vi tror det blir full fyr fra start. 2,95 er svært spennende odds på at begge lag har scorer innen pausesignalet går og spilles.

