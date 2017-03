Belgia-stjernene går mot ny storseier

For andre fredag på rad gjorde vi rent bord på oddstipsene våre. Serbias U21-gutter slo Sverige greit 2-0 til 2,50 ganger pengene. Jommen ble det ikke 0-0 i Irland - Wales, U til 3,00 satt. Og dobbelen med seier til Kroatia og under 2,5 mål i Italia - Albania satt med knapp margin til en totalodds på 2,47. Deilig!

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddstips 1: Kampen Sverige bare må vinne

Oddstips 2: MK Dons kan gå på ny bortesmell

Tippekupongen: Frankrikes stjerner dundrer videre

Tabelltips Eliteserien: Slik går det, tror vi

V75 Sørlandet: Tea bankes mot V75-millionene

Lørdagens langoddsprogram er rikholdig, med full runde i lavere engelske divisjoner og en håndfull VM-kvalifiseringskamper. Belgia, Frankrike, Sverige og Portugal er blant landene som skal i aksjon.



Dagens dobbel 2, innleveringsfrist klokken 17.55.

Belgia (0-1) + Kypros, samlet odds 3,42.

Belgia - Hellas (0-1), H 1,85

Her er spillet at Belgia vinner med minst to mål. Hjemmelaget er et av få med full pott fra de første fire kampene i kvalifiseringen og målforskjellen 21-1 er intet mindre enn utrolig. Greit nok, gruppen er ikke den sterkeste, men et godt Bosnia-lag ble enkelt slått 4-0 på hjemmebane i fjor. Samtlige kamper er vunnet med minst tre måls margin.

Et merkbart fravær er imidlertid Eden Hazard, som er skadet. Broren Thorgan har kommet inn. Vincent Kompany er stadig på sykestuen, men ellers er samtlige nøkkelspillere tilgjengelige. Og det gjør Belgia til et av de beste lagene i verden per dags dato.

Hellas har også hatt en god start på kvaliken. De har tatt ti av tolv mulige poeng og spilte 1-1 hjemme mot Bosnia i forrige runde. Mot de mindre lagene har de gjort jobben uten særlig problemer.

Førstekeeper Karnezis er ute med skade, mens stopper Papadoupoulous er suspendert. Spissen Karelis er skadet, Kostas Mitroglou nyter en god sesong i Benfica og vil gjøre jobben på topp.

Denne blir nok målrik, Belgia-sjef Roberto Martinez elsker å angripe. Det blir nok også en ny hjemmeseier og vi tror de vinner med minst to. Dette objektet kan ikke singelspilles og vi ser til Kypros.

Kypros - Estland, H 1,85

Kypros har tapt sine tre første kamper, men slo tilbake med en 3-1-seier over lille Gibraltar i november. De tre topplagene har som ventet blitt for sterke, men hvordan går det mot et Estland-lag de kan være på høyde med?

Jeg skal ikke skryte på meg for mye kunnskap om kypriotisk landslagsfotball, men de har en del spillere i det gode laget APOEL Nicosia og noen rundt om i ymse europeiske klubber.

Også Estland har tapt samtlige kamper foruten den mot Gibraltar, som de vant lett 4-0. De har blitt skikkelig ydmyket i sine to bortekamper, med 8-1 for Belgia og 5-0 for Bosnia. Landslagsveteranene Enar Jääger og Joel Lindpere er ikke lenger med, troppen er generelt ganske svak.

Deres største stjerne er Ragnar Klavan og, med all respekt for Liverpool-stopperen, det sier kanskje sitt.

Forventer ikke målfest her, men kypriotene skal ha gode vinnersjanser på hjemmebane. H spilles til 1,85 og gir oss totaloddsen 3,42 på vår dobbel.

Klikk her for å levere!