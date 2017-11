Bendtner i herlig scoringsform

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram har sitt klare høydepunkt i gruppespillet i Europa League, der Rosenborgs hjemmekamp mot Zenit St. Petersburg naturligvis er den største godbiten. I tillegg til et lass av EL-kamper, er det massevis av ishockey på menyen, både her hjemme, i Sverige og i NHL.

Rosenborg - Zenit St. Petersburg - Nicklas Bendtner scorer mål - 3,00 (spillestopp kl 21.00)





All den tid Rosenborg vant sin hjemmekamp mot Vardar Skopje i den andre gruppespillrunden og at Real Sociedad tapte sin bortekamp mot Zenit St. Petersburg, har Rosenborg fortsatt en fair mulighet til å ta seg til sluttspillet. Da må det bli tre poeng her og i tillegg må RBK vinne neste hjemmekamp mot Real Sociedad.

Zenit St. Petersburg står med full pott og ni poeng etter de tre første gruppespillkampene og har hjemmekamp mot svake Vardar Skopje i neste kamp. Det kan innebære at russerne kan ta litt lett på denne oppgaven og der ligger Rosenborgs sjanse. Vant 3-1 i hjemmekampen mot RBK for 14 dager siden.

Nicklas Bendtnet scoret 1-0 målet i hjemmekampen mot Ajax i playoff, og han scoret 1-0 målet hjemme mot Vardar Skopje i den første hjemmekampen i gruppespillet.I tillegg har han scoret jevnt og trutt i Eliteserien de siste månedene. Bendtner er en spiller som trives på de "store scenene". 3,00 på at Bendtner scorer mål i kveld er fin odds og spilles.