Berget og Malmö med stø kurs

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Oddstips Eliteserien: Lillestrøm kan vinne igjen

Oddstips 2. Bundesliga: Valsvik mot Bundesliga

V65 Leangen: Jackpot med Blekkan i hovedrollen

Lunsj Bjerke (spillstopp 11.10): Årets beste lunsjomgang

V4 Solänget: Olsen har en luring

Det er et meget fint langoddsprogram som venter denne mandagen. Lillestrøm tar imot Odd i kveldens eliteseriekamp, og det spilles flere meget interessante kamper i Allsvenskan. I Premier League skal Chelsea kan Chelsea bortimot sikre seriegullet med seier hjemme mot Middlesbrough og ishockey-VM pågår for fullt. Ikke nok med det natt til tirsdag er det også en høyinteressant NHL-kamp mellom Pittsburgh Penguins og Washington Capitals.

Elfsborg - Malmö B 1,90 (kampstart 18.55)

For noen dager siden var undertegnede inne på tanken å lansere hjemmeseier i denne kampen, men den tanken er borte nå.

Elfsborg har innledet sesongen variabelt og står med 8 poeng etter de seks første seriekampene. Hjemme i Borås har ikke laget bedre enn 1-1-1 og i kveld må laget unnvære suspenderte Jørgen Horn som fikk rødt kort i den elleville 4-4 kampen hjemme mot Østersund tirsdag kveld. Også på bortebane står laget med 1-1-1 og det blir neppe toppstrid for Borås-laget denne sesongen.

Topp- og gullstrid blir det garantert for Malmö som selv med en kamp mindre spilt enn de fleste konkurrentene troner ensom på tabelltoppen med 14 poeng og har tre poeng ned til serietoer Djurgården. Har riktignok kun vunnet en av sine tre bortekamper, de to andre er begge endt med poengdeling. Men har vunnet to av de siste tilsvarende mot Elfsborg og med mannskapet ser alt bra ut.

Derfor spiller vi borteseier til godkjente 1,90 i odds.

Finland - Tsjekkia B 1,90 (kampstart 20.10)

Vi dobler opp Malmö med seier til Tsjekkia i ishockey-VM og det er basert på stor uro i det finske laget som altså røk fryktelige 1-5 mot Frankrike søndag. Det er stor uro i den finske troppen og treneren Laura Marjamärki er meget omstridt. Drøssevis med aktuelle NHL-spillere har takket nei til VM pga Marjamärki, deriblant superstjernen Patrik Laine.

Tsjekkia på sin side gjorde en solid åpningsmatch mot Canada, men røk likevel 1-4. Komfortable 6-1 over Hviterussland lørdag (et lag Finland såvidt slo 3-2 i sin åpningskamp.

1,90 på Tsjekkia ser ut som flott odds og spilles i kombinasjon med seier til Malmö. Totalodds 3,61.