Big Sam ordnet opp

Det er et vidunderlig langoddsprogram som venter oss lørdag og det spiller fotball i alle de store ligaene i Europa. I Premier League er sju kamper og i både Spania, Tyskland, Italia og Frankrike er det masse action.

Crystal Palace - Leicester H 1,70 (spillestopp kl 15.55)

Big Sam måtte ha noen kamper som manager for Palace, før han fikk sving på sakene og Palace er et i øyeblikket et av de store formlagene i Premier League med fem seire på de seks siste seriekampen. Mandag kveld ble Arsenal smadret 3-0 hjemme. Likevel har ikke Crystal Palace mer enn 34 poeng og det kun seks poeng ned til Swansea under streken. Det er få problemer med mannskapet til Palace.

Også leicester var lenge i trøbbel, men under Craig Shakespeare har forrige sesongs ligamester fått opp farten, men de trenger kanskje noen poeng til. De poengene må trolig hentes på hjemmebane, for bortestatsen til Leicester er ursvake 1-3-11 og til uken venter returoppgjøret hjemme mot Atletico Madrid i Champions League. Stopper Wes Morgan er uaktuell til lørdagens kamp og manager Shakespeare har tydeliggjort at han vil gjøre en god del endringer.

Hjemmeoddsen har falt endel de siste dagene, men i oddssammenheng er fortsatt en vinner en vinner. 1,70 får passere nåløyet, da det skal være toppsjanse for Palace hjemme mot CL-fokusert Leicester.

Stoke - Hull H 1,85 (spillestopp kl 15.55)

Vi prøvde oss med en frekkis på Langoddsen sist helg når vi lanserte Stoke-seier hjemme mot Liverpool. Stoke tok ledelsen, men røk tilslutt 1-2. Mark Hughes lag er i ferd med å gjennomføre en litt skuffende sesong og 36 poeng betyr at laget fortsatt trenger noen poeng for å være trygge på videre spill i Premier League. 6-5-5 er ikke mer enn det må være på hjemmebane. Joe Allen rekker ikke kampen, mens Jonathan Walters er tvilsom.

Hull var alle eksperters største favoritt til nedrykk, men seks serierunder før slutt er Hull på sikker plass med 30 poeng. Kun to poeng skiller ned til Swansea under streken, men Hull har vist en flott evne til å vinne de "riktige kampene" på slutten. Borte er imidlertid fortsat helt natta og Hull har tapt 13 av sine 16 bortekamper denne sesongen. Tom Huddlestone er tilbake etter karantene.

Det er ikke lett å argumentere for borteseier i denne kampen og Premier League er sjelden tappet for motivasjon på hjemmebane. Stoke-seier til 1,85 kombineres med seier til Palace. Totalodds 3,15.