Birmingham kan ta serielederen

Landslagspausen er over og det er duket for en forrykkende fotballhelg og allerede fredag er det et flott langoddsprogram som venter. To kamper fra engelsk Championship, toppoppgjør fra Ligue 1 i Frankrike og kamper både i tysk Bundesliga og La Liga er blant høydepunktene fredag.

Birmingham - Cardiff H 3,00 (spillestopp kl 20.40)



Tung sesongstart for Birmingham som ligger helt sist med fattige åtte poeng etter 11 serierunder (2-2-7). Vi lanserte laget hjemme mot Sheffield Wednesday nest sist og da vant laget 1-0. Men den oppturen ble kortvarig, i siste serierunde ble det 1-6 tap borte mot Hull. 2-1-2 på de fem første hjemmekampene. Storsigneringen Jota er tilbake i kveld, det samme er spissen Che Adams etter skadeproblemer.

7-3-1 på de elleve første seriekampene for Cardiff som topper tabellen med sine 24 poeng, ett poeng foran Wolverhampton. Det eneste tapet kom femte sist, 0-3 borte mot Preston. Solide 3-1-1 på bortebane.

1-2-0 på de tre siste tilsvarende, og Birmingham er bra på hjemmebane og kan uten tvil skape trøbbel for serielederen.

3,00 på hjemmeseier er så spennende at vi lanserer spill på Birmingham-seier i kveld.