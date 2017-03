Blackburn lever farlig

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Bonuspott med 5 mill i tolverpotten

Oddsdobbel over 2,5 mål: Alt tyder på en målrik kveld på Anfield

Oddstips 1: Roma kvitter seg med Napoli

Oddstips 2: Oppturen fortsetter for Swansea

VM Hopp lagkokurranse: Herlig odds på norsk gull

VM-quiz: Hvem vinner tremila?

V75 Drammen: Strålende V75-omgang i Drammen

V65 Ålborg (frist 19.40): Flemming-show i Ålborg

Det er et strålende langoddsprogram som står foran oss lørdag og husk også at bonuspotten skal ut på tippekupongen. Liverpool - Arsenal er den store godbiten på fotballfronten lørdag, og det spilles fotball i alle de store ligaene i Europa. I Lahti er det duket for 30 km for kvinner og en meget spennende lagkonkurranse i hopp.

Blackburn - Wigan H 2,15 (spillestopp kl 15.55)

Tirsdag lanserte vi Blackburn hjemme mot Derby til pene 2,70 i odds og Blackburn gjorde jobben og vant 1-0. Det var likevel ikke nok til å sende laget over nedrykksstreken, men kun målforskjellen skiller laget opp til trygg plass. Med 2-2-1 på de fem siste er det ingen tvil om at Blackburn kommer til å berge plassen om de fortsetter i samme stim. Hjemme er de to siste vunnet og totalt er hjemmestatsen 6-5-6.

På plassen bak Blackburn der befinner dagens motstander Wigan seg med totalt 31 poeng. 30 scorere mål er færrest i Championship og formen viser 1-3-3 på de sju siste seriekampene. Borte har laget klart seg sånn noenlunde med 4-4-9 totalt.

To strake hjemmeseire i de to siste tilsvarende og formkurven peker rakt opp for hjemmelaget nå. 2,15 på hjemmeseier er slett ikke verst betalt og spilles.

Reading - Wolverhampton H 2,20 (spillestopp kl 15.55)

Vi har lansert Reading en rekke ganger denne sesongen med suksess til jevnt over veldig spreke hjemmeoddser. Nå har riktignok Reading tapt sine to siste seriekamper, men det har vært mot topplagene Huddersfield (1-2) og Brighton (0-3). Laget har dermed falt til 5. plass med 60 poeng, men fortsatt er det sju poeng ned til 7. plassen. Hjemme står laget med knallsterke 11-4-2.

Wolverhampton var en outsider til opprykk før sesongen, men lite har gått "Ulvenes" vei denne sesongen. Nå er laget til de grader involvert i nedrykksstriden og før denne runden skiller kun to poeng ned til Blackburn under streken. Fem av de seks siste seriekampene er tapt og selv om laget utvilsomt har potensial, er det virkelig fare på ferde nå.

Sett i dette lys er hjemmeoddsen på 2,20 nesten oppsiktsvekkende høy og vi kan ikke la denne passere.

Det gir oss en frisk dobbel fra Championship med totalodds 4,73.