Blue Jackets har pistolen mot tinningen

Tirsdagens langoddsprogram er rikholdig og spennende. Mjøndalen skal ta imot Jerv i OBOS-ligaen og Real Madrid - Bayern München er sammen med Atlético Madrid - Leicester på Champions League-menyen. Dagen avsluttes med tre uhyre jevne NHL-kamper.

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Oddstips 1: Leicester kommer til kort

Oddstips 2: Markedsledende odds på Mjøndalen-seier

Oddstips 3: Bayern må skyte ut av startblokkene

V4 Axevalla: Spennende V4-omgang på Axevalla

V5 Drammen: Malmin med klar lunsjbanker

Uken startet med et underskudd, etter at ett av fire tips gikk inn mandag. Oddsen på dobbelen med Brann og Odd var 2,71 og var dermed et stykke unna nok til å gi grønn start på uken.

Dagens singel 4, innleveringsfrist klokken 01.25.

Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins, H 2,45.



Fjerde kamp i sluttspillet for disse to lagene og Columbus Blue Jackets har kniven på strupen. Pittsburgh leder 3-0 i en serie som går til et lag har vunnet fire kamper.

Men det har på ingen måte vært så stor forskjell på lagene som stillingen indikerer. Columbus vant skuddstatistikken i begge kampene i Pittsburgh, men tapte likevel. Og de tok ledelsen to ganger i hjemmekampen natt til mandag, før de røk 4-5 etter overtid.

Zach Werenski fikk pucken i ansiktet og ble skadet sist, han rekker ikke kampen. Fra før er Ryan Murray, Lukas Sedlak og David Clarkson ute med skader. Av disse er Werenski den eneste som kan regnes som nøkkelspiller. Vertene har vært gode på egen is hele sesongen og 22-7-12 er deres statistikk på hjemmebane etter tre perioder. I grunnspillet vant de begge hjemmekampene mot dagens motstander.

Regjerne Stanley Cup-mester Penguins har klart mest erfaring av disse to lagene og det kommer til å bli viktig også i kveld. Bortestatistikken 16-10-15 er god, men ikke like solid som de er på hjemmebane.

En av deres aller viktigste spillere er ute med skade, forsvareren Kris Letang. I tillegg er Matt Murray, Chris Kunitz og Carl Hagelin skadde, tre innflytelsesrike spillere denne sesongen.

Nei, her må vi backe vertene. De har fått dårlig betalt så langt og er bare nødt til å vinne dagens kamp, 2,45 er spennende odds på H og spilles.

Klikk her for å levere denne!