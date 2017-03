Blues og Flames fortsetter sluttspilljakten

Vi bommet grovt på Nord-Irland - Norge og traff heller ikke på Montenegro - Polen. Likevel ble det en god avslutning på uka, ettersom dobbelen med Armenia og Skottland gikk inn til pene 4,05 i odds.

Dermed gikk også uke tolv i pluss, om enn ikke like solid som uke elleve. Vi lanserte 20 oddstips i landslagsuka og fikk en tilbakebetalingsprosent på 102,4. Dette økte tilbakebetalingsprosenten i mars totalt til 102,7.

Det er stille etter landslagsstormen på mandagens langoddsprogram, med bare én fotballkamp på menyen. Men NHL stiller med en håndfull oppgjør og også svensk hockey skal til pers.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 01.55.

St. Louis Blues + Calgary Flames, samlet odds 2,25.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

St. Louis Blues - Arizona Coyotes, H 1,50

Vertene ligger på den andre wildcard-plassen i Western-divisjonen og er to poeng bak Calgary Flames her. Opp til Nashville Predators på tredjeplass i Central-avdelingen er det bare ett poeng og de har noe å spille for oppover på tabellen også. Bedre plassering i grunnspillet gir bedre utgangspunkt til sluttspillet.

Formen deres er svært bra, selv om de røk 2-3 hjemme etter overtid mot Calgary Flames natt til søndag. Ni av deres siste elleve kamper er vunnet, alle disse seierene har kommet i ordinær tid. 17-9-11 er hjemmetallene etter tre perioder.

Et par viktige spillere savnes, centeren Paul Stastny og vingen Dmitrij Jaskin.

Gjestene er NHLs nest svakeste lag og det er lenge siden de hadde særlig å spille for. De er uten teoretisk mulighet for noe som helst og fem av deres siste seks kamper er tapt.

Bortetallene lyder 8-7-23 etter tre perioder og seks spillere går skadet, uten at noen av dem er som nøkkelspillere å regne.

Vertene er klart mest motivert, det klart beste laget og med den klart beste formen. Vi backer dem til 1,50 ganger pengene, en odds vi ikke lar stå ukombinert.

Calgary Flames - Colorado Avalanche, H 1,50

Samme scenario som i kampen over, vertene er med i sluttspillskampen for fullt og Avalanche har over 40 poeng opp til plasser av betydning - det er lenge siden de hadde noe å spille for.

Hjemmelaget slo tilbake etter to rake bortetap da de slo St. Louis Blues 3-2 etter forlengning natt til søndag. De har bra kontroll på wildcard-plassen, men har ikke langt opp til lagene over og kan posisjonere seg bedre for et sluttspill.

På hjemmeis har de 16-6-15 etter tre perioder, en helt grei statistikk. Kun Ladislav Smid er ute, han har vært ute siden september.

Gjestene er NHLs svakeste lag og har ikke hatt noe å spille for på lang, lang tid. Syv av de siste åtte samt de fem siste er alle tapt, alle i ordinær tid. 5-5-27 er deres elendige bortetall etter tre perioder. De mangler to spillere, ingen av dem særlig viktige.

Alt annet enn hjemmeseier er skandale og vi backer H til 1,50. Det gir totaloddsen 2,25 på vår motivasjonsdobbel denne mandagen.

