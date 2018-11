Bochum tar et kjempebyks med seier

Vi skal inn i en landslagspause og det bærer naturlig nok mandagens langoddsprogram preg av. Utvalget er labert på fotballfronten i dag. Det spilles en kamp i 2. bundesliga, en kamp i Ligue 2 og en kamp i Segunda i Spania. Ellers er det mye ishockey med en rekke kamper i KHL, to kamper i Hockeyallsvenskan og natt til tirsdag er det fire kamper i NHL. Norge spiller forøvrig sine to siste kamper i gruppespillet i Nations League hhv fredag (borte mot Slovenia) og mandag (borte mot Kypros).

NB! Onsdag er det 29 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Bochum - Darmstadt H 1,90 (spillestopp kl 20.25)





Tysk 2. bundesliga og denne kampene avslutter den trettende serierunden. Det er totalt 18 lag i denne divisjonen. De to øverste rykker direkte opp, mens lag nummer tre spiller kvalifisering mot laget som ender tredje sist i Bundesliga. De to nederste lagene rykker direkte ned til 3. bundesliga, mens laget som ender tredje sist må spille kvalik. Storlagene Hamburger SV og FC Köln har inntatt føringen, mens kveldens to motstandere foreløpig må kunne betraktes som middelhavsfarere.

VFL Bochum rykket ned fra Bundesliga etter sesongen 2009/10 og er altså inne i sin niende strake sesong på nest øverste nivå. Havnet på 3. plass og kvalik i sesongen etter de rykket ned (2010/11), men lyktes ikke i denne og er har stort sett havnet rundt midten av tabellen de sju sesongene etter det. Det ble 6. plass forrige sesong, men avstanden opp til Holstein Kiel på 3. plass var likevel åtte poeng. Den nåværende manageren Robin Dutt overtok laget i februar i år. Pussig nok kampen etter at Bochum hadde slått dagens motstander Darmstadt 2-1 hjemme. Har innledet med 4-5-3 hittil denne sesongen og står med 17 poeng. Ligger på 11. plass, men vil faktisk avansere til 5. plass med seier i kveld. Formen er bra med 1-3-0 på de fire siste seriekampene.

NB! Fredag er det vanvittige 855 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Darmstadt rykket overraskende opp til Bundesliga etter å ha blitt nummer to i 2. bundesliga sesongen 2014/15. Klarte seg ok i den første sesongen og endte på 14. plass, og hadde noen poengs klaring ned til nedrykkslagene. Men i sesong nummer to på øverste nivået, ble det for tøft. Darmstadt lå sist stort sett hele sesongen og endte på kun 25 poeng og hadde hele 10 poeng opp til nest siste plass. Endte på 10. plass i 2. bundesliga forrige sesong og hadde blant annet 4-8-5 på bortebane da. Ligger på plassen bak Bochum før kveldens kamp, men med samme antall poeng (17). 5-2-5 totalt og har tapt tre av sine fem spilte bortekamper (1-1-3).

Bochum vant altså tilsvarende oppgjør forrige sesong med 2-1. Østerrikene Lukas Hinterseer scoret forøvrig ett av målene i den kampen og han allerede notert seg for åtte seriemål denne sesongen. På en vrien mandag, synes 1,90 på Bochum-seier som et ålreit alternativ og spilles.

Klikk her for å levere spillet