Bodø/Glimt dundrer mot Eliteserien

Dagens langoddsprogram er svært innholdsrikt og spennende. Eliteserien og OBOS-ligaen har full rulle, med hovedkampen Vålerenga - Rosenborg. Serie A takker for seg etter en flott sesong og det samme gjør legenden Francesco Totti klokken 18 mot Genoa.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips 1: Vålerenga kan ryste Rosenborg

Oddstips 2: Kristiansund har tatt nivået

Oddstips 4: Milan tar tidlig ferie

Tippekupongen: Brann er til å stole på

V75 Solvalla: Elitloppet med internasjonal V75-omgang

Lørdagens oddstips gikk skikkelig skeis og vi beklager at null av tre tips gikk inn.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 17.55.

Bodø/Glimt + Åsane, samlet odds 2,94.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Bodø/Glimt - Mjøndalen, H 1,57

Etter 3-0-tapet for Sandnes Ulf for to uker siden, har nordlendingene slått tilbake med to rake seirer og med det tatt tilbake tabelltoppen. Hjemme på Aspmyra har de vært perfekte så langt, med fire seirer på like mange kamper og 14-5 i målforskjell.

Hjemmelaget har på sin side falt litt etter en svært sterk åpning og står nå med fire kamper på rad uten seier. Sist ledet de 2-0 over Sandnes Ulf, men kampen endte 2-2. På bortebane har de tradisjonelt alltid vært svake, men de tapte ikke på reisefot før de røk 2-1 på overtid i Tromsdalen forrige bortekamp, på 16. mai.

De tre øvrige bortekampene har endt uavgjort så langt.

Vertene er i bra form og Mjøndalen har tapt seg i det siste, især på reisefot. H spilles til 1,57 ganger pengene.

Åsane - Strømmen, H 1,87

Vertene har fått opp dampen i OBOS-ligaen og står med åtte poeng på de siste fire kampene sine. Mons Ivar Mjelde leder laget med stødig hånd og spesielt på hjemmebane har de vært solide så langt. Fire kamper har gitt åtte poeng, med poengtap for topplagene Bodø/Glimt og Mjøndalen.

Strømmen har på sin side tapt seg stort etter en god innledning på sesongen. De to siste kampene er tapt, for da formsvake lag som Kongsvinger og Elverum. I tillegg røk de 0-1 for Kjelsås og forsvant ut av cupen på hjemmebane i midtuken mot et lag fra nivået under. Og forrige helg tapte de hele 0-4 for KIL.

På reisefot har de to seirer og tre tap så langt.

Åsane har virkelig funnet formen og vi tror de vinner igjen mot et Strømmen i motflyt. H spilles til 1,87 og gir totaloddsen 2,94 på vår dobbel.

Klikk her for å levere!