Bodø/Glimt setter skapet på plass

På dagens langoddsprogram er det en håndfull høydepunkter gjennom dagen. Allsvenskan og OBOS-ligaen stiller med spennende oppgjør, Real Madrid - Atlético Madrid er godbiten fra Champions League og dagen avsluttes med to NHL-kamper.

Det ble en minus-start på mai måned, med treff på kun ett av tre oddstips. Liverpools seier til pause og fulltid til 2,25 ganger pengene var plasteret på såret.

April-regnskapet kommer i løpet av dagen.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 18.55.

Bodø/Glimt + Under 2,5 mål i Real Madrid - Atlético Madrid, samlet odds 3,15.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Bodø/Glimt - Start, H 1,80

De to største opprykksfavorittene møtes på Aspmyra og vi tror nordlendingene tar første stikk. Begge lag har tatt ti poeng på fire kamper og således fått en kjempestart, vertene har virkelig dominert på hjemmebane så langt. 3-2 over Kongsvinger i en nervøs åpningskamp og 5-0 over Elverum er deres to resultater hjemme så langt.

Kristian Fardal Opseth viser igjen hvilken klassespiller han er på dette nivået og har scoret i tre av fire kamper så langt. Forrige runde slo de Fredrikstad 1-0 borte takket være hans mål.

Thomas Drage er med i troppen igjen.

Start har også vært solide i sesongåpningen og vunnet samtlige tre kamper etter 2-2 mot FFK i åpningen. På bortebane har de vunnet to av to kamper, mot Tromsdalen (2-1) og Kongsvinger (2-0).

Dennis Antwi og Håkon Opdal returnerer til troppen i dag. Dany N'Guessan er med for første gang. Ellers er alle som slo Tromsdalen med i dag.

Vi tror hjemmebanefordelen til Glimt blir såpass stor i denne kampen at de sender Start hjem til sørlandet uten poeng. H spilles, selv om 1,80 er noe kjip odds.

Under 2,5 mål i Real Madrid - Atlético Madrid, 1,75

Semifinale i Champions League og det første oppgjøret av to. Det betyr at begge lag vil være risikoaversje i utgangspunktet og spesielt Atlético Madrid - som har en massiv styrke i det defensive. De kommer til å gjøre alt for å tette igjen for storebror.

Vertene er normalt svært målrike og har gått over i hele 28 av 34 kamper i hjemlig serie, samt alle Champions League-kampene sine. Atlético Madrid er som kjent mindre målrike, med 20 av 35 under i ligaen og åtte av ti kamper under i Champions League.

Men statistikk betyr lite i kamper som denne, som kommer til å bli intens og jevnspilt fra start til mål. Atléti kommer til å satse på din defensive styrke, parkere bussen om du vil, og det pleier de å lykkes med.

Vi tror ikke dette blir en målrik affære og 1,75 må sies å være godkjent odds på under 2,5. Dette gir oss en totalodds på 3,15.

