Bohinen har knekket Eliteserie-koden

Torsdagens eneste spillforslag gikk inn med god margin, Stabæk til 1,85 ganger pengene mot Aalesund.

Ventetiden er over og for Premier League-elskere verden over er fredag 11. august ringet rundt for flere måneder siden. Arsenal tar imot Leicester på the Emirates til sesongåpning. Her hjemme skal Sandefjord og Sogndal i aksjon i Eliteserien, mens det spilles mye fin fotball på kontinentet.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 18.55.

Sandefjord - Sogndal, H 1,95.

Skeptiker etter skeptiker har måtte spise sine ord om Sandefjord denne sesongen, som ligger midt på tabellen og har seks poeng ned til kvalifiseringsplass. De har to seirer på rappen, hjemme over Tromsø (3-0) og borte over Stabæk (3-1) på hver side av sommerferien.

Gledelig var det også at nysigneringen Facundo Rodriguez scoret mot Stabæk, en av tre spennende signeringer de har gjort denne sommeren.

Hjemme i Vestfold har de levert bra denne sesongen, 4-2-2. Mot dagens motstander har de 2-1-0 på hjemmebane. Ingen nye skadeproblemer plager vertene, skriver VG.

Bakke på tribunen

Eirik Bakke ble utvist forrige kamp, i 2-1-tapet for Odd, og må sone karantene i dagens kamp. Og det er lett å skjønne hvorfor han er fortvilet, for Sogndal er igjen tilbake i en negativ trend og de siste tre kampene har resultert i bare ett poeng.

På reisefot har de vært svake hele sesongen, med 1-3-5. At dagens kamp spilles på naturgress, til forskjell fra hva de bruker til vanlig, er heller ingen fordel.

Kjetil Wæhler bør være tilbake for fullt i dag, stopperkollega Bjørn Inge Utvik er tilbake etter tre måneder på sidelinjen, også det ifølge VG.

Sandefjord er i form og sterke hjemme, Sogndal sliter tungt og er svake borte ... vi setter sammen én og én og får hjemmeseier til 1,95 som anbefalingen herfra.

