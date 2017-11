Bohinens menn tar seg sammen

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens langoddsprogram er ganske så innholdsrikt og byr blant annet på Eliteseriekampen mellom Sandefjord og Vålerenga. I tillegg er det dansk toppfotball, det er både Bundesliga og 2. bundesliga, det er La Liga og det er engelsk Championship for å nevne noe.

Sandefjord - Vålerenga H 2,40 (spillestopp kl 18.55)





Fem tap på de siste seks seriekampene har sendt Sandefjord delvis inn i nedrykksstriden. Tre serierunder før slutt har Sandefjord fem poeng ned til Sogndal på kvalikplass og sju poeng ned til Aalesund på direkte nedrykk. I tillegg til kveldens hjemmekamp mot Vålerenga, har også Sandefjord igjen Lillestrøm på hjemmebane og Kristiansund på bortebane. Tross fem tap på de seks siste seriekampene, står Sandefjord med solide 7-2-4 på hjemmebane. Viktige Flamur Kastrati er tilbake etter karantene i kveld.

Vålerenga hadde nok fortjent poeng i hjemmemøtet mot Molde sist søndag, men serietoeren scoret seiersmålet på overtid. Dermed er Vålerenga på det nærmeste hektet av i kampen om topp fire-plassering. Sju poeng opp til Strømsgodset på 4. plass og seks poeng opp til Brann på 5. plass med kun tre serierunder igjen ser håpløst ut. Det er hjemmebane som har vært "greien" for Vålerenga denne sesongen og 7-4-3 er gode tall. Dog har poengfangsten på bortebane vært meget laber og 3-2-8 er svake tall. Moa og Fredheim Holm er fremdeles ute for bortelaget.

Sandefjord sikrer på det nærmeste tilværelsen i Eliteserien med tre poeng i kveld, og møter et bortesvakt Vålerenga med lite å spille for. Tross laber form lanserer vi hjemmeseier her til fine 2,40 i odds.