Bolton kobler opprykksgrepet

Uken startet greit, tross to feilvurderinger i GET-ligakampene. Dobbelen med Edmonton Oilers og Nashville Predators satt til 3,18 i odds og sørget for et lite overskudd på totalt tre tips.

Dagens langoddsprogram er innholdsrikt, selv om toppfotballen lar vente på seg. League One og League Two stiller med et par-tre kamper hver og i lavere divisjoner er det full rulle i England. Dagen avsluttes med et tosifret antall NHL-kamper, med begge nordmennenes lag i aksjon.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Oxford - Bolton, B 2,55.

Engelsk League One. Oxford jakter playoffplassene etter å ha falt litt av lasset, men ni poeng på de siste seks kampene i ligaen er like fullt godkjent poengfangst. Fem poeng skiller opp til Southend på den siste playoffplassen før runden, de styrket sin posisjon med 2-1-seier over opprykksjagende Scunthorpe i helgen som gikk.

Oxford er cirka like gode hjemme som borte og 8-4-6 er de svakeste hjemmetallene blant topp elleve-lagene. To av de siste tre hjemmekampene deres har endt med tap.

Forsvarer Christian Ribeiro er tilbake siden sist, midtbanespiller Ryan Ledson er på U 20-oppdrag for England. 2. april skal Oxford i aksjon i ligacupfinalen for lavere divisjoner på Wembley og de har et knallhardt program i ukene som kommer, rotasjon er ikke utenkelig.

Spearing tilbake

Bolton hadde motflyt for et par uker tilbake, men har nå virkelig funnet formen igjen og står med tre rake trepoengere - med en samlet målforskjell på 10-3. De har scoret fire mål i begge de to siste bortekampene sine, inkludert mot tredjeplasserte Fleetwood. Bolton har sin styrke på hjemmebane, men 8-4-5 er like fullt sterke bortetall.

Det var fryktet at tidligere Liverpool-mann Jay Spearing skulle miste resten av sesongen, men han er tilbake og kan være aktuell fra start. Ellers ingen nye skadeproblemer eller suspensjoner.

Dette blir en viktig kamp for begge lag, men Bolton er virkelig i flytsonen og Oxford er ikke det sterkeste hjemmelaget de kunne møtt. 2,55 er spennende odds på et såpass bra lag som Bolton og spilles.

