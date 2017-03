Bortesvake Lyon burde ikke vært favoritt

Det er en svært innholdsrik fredag vi har i vente. Litt over tolv begynner herrestafetten i Falun, klokken elleve er det sprint for skiskytterherrene i prøve-OL og kvelden krydres med en rekke herlige fotballkamper. Birmingham - Leeds er høydepunktet for engelske fotballfans, men det er gode kamper fra store deler av Europa i kveld.

Vi klarte ikke løse torsdagens magre utvalg på en god måte og det eneste tipset gikk ut.

Bordeaux - Lyon, H 3,00.

Vi backet hjemmelaget mot Lorient i tirsdagens cupkamp og traff med det, 2-1 vant de den kampen. Bordeaux er generelt i knallsterk form og de har tatt hele 13 poeng på de siste seks kamper, kun PSG og Monaco har plukket mer i denne perioden.

Kun fire av disse poengene har de likevel tatt på hjemmebane og 6-4-4 er ikke all verden til hjemmestatistikk. Den faste forsvareren Sabaly er skadet, det er også mindre viktige Touré og Poundjé.

Tilsvarende kamp forrige sesong endte med en 3-1-seier til vertene. 3-1 ble også resultatet i høstens seriemøte, også da i favør av Bordeaux.

Møter Roma

Lyon har kanskje alt et halvt øye på neste torsdags Europa League-kamp mot Roma, selv om det ikke er grunn til å tro at de nedprioriterer dagens kamp av den grunn.

Lyon er bare i grei form med ni poeng på de siste seks kamper og ingen av disse poengene er tatt på reisefot. De har altså tapt sine tre siste bortekamper i ligaen og de har tapt halvparten av sine bortekamper denne sesongen, 5-1-6 er tallene totalt.

To faste spillere savnes for gjestene, forsvarer Rybus og angriper Ghezzal.

Bordeaux er i bra form, har bra tak på Lyon innbyrdes den siste tiden og Lyon har vist begredelig borteform. Tre blank på hjemmeseier er for spennende odds til å ignorere.

