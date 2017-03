Bør ta kjempesteg mot semifinale

Storhamar og Frisk Asker bør utnytte hjemmebanefordelen søndag og ta ledelsen i kvartfinaleseriene.

Lørdagen var flau. Vi traff kun på Hull-seier, og det skal vi revansjere i dag.

Storhamar + Frisk Asker, samlet odds 3,31

Storhamar - Sparta, H 1,70 i odds

Storhamar og Sparta har vunnet begge sine bortekamper mot hverandre så langt i kvartfinalene. Men Storhamar har vært det beste laget i alle fire kampene, men fått dårlig uttelling.

Christian Larrivée og Joonas Rönnberg forlot begge isen på grunn av skader under fredagens 4-2-seier, og er usikre. Ryktene skal ha det til at Rönnberg er mest sannsynlig klar av de to spillerne.

Til tross for at de to manglet i to perioder, var kvalitetsforskjellen på de to lagene ganske klar, og Storhamar har flest strenger å spille på.

Søndag kommer de nok til å utnytte fordelen av å spille foran et entusiastisk hjemmepublikum, og de skal ta et langt steg mot semifinalene.

1,70 i odds på hjemmeseier er fin å kombinere sammen med Frisk Asker-seier.

Frisk Asker - Vålerenga, H 1,95 i odds

Dette har nok vært den mest fysiske og intense kvartfinalen i sluttspillet så langt. Utvisninger og mange mål har vært fasiten så langt, og begge lag har vunnet sine to hjemmekamper.

Vålerenga har imponert litt som har 2-2 i kamper før søndag, med tanke på bredden i laget.

Det er førsterekka som de bør stole på til å levere målpoeng, mens Frisk Asker har litt flere strenger å spille på.

3-0-seieren til Vålerenga fredag kostet nok krefter, og Frisk Asker kommer garantert til å være revansjelystne. De er også ganske solide hjemme, og 1,95 i hjemmeodds er spillbart.

Frisk Asker- og Storhamar-seier kombinert gir en fin odds på 3,31.