Bør være grønt lys på Leeds

2. påskedag er ensbetydende med full runde i den hjemlige Eliteserien og

i OBOS-ligaen. I tillegg er det seriestart for nyinnstiftede

Postnord-ligaen, som altså nå er to avdelinger på tredje nivå i den

norske fotballen. Og for jentene er det seriestart i Toppserien. I

tillegg spilles det flere kamper i Allsvenskan og i Premier League tar

Middlesbrough imot Arsenal, mens Alaves tar imot Villarreal i La Liga.

Leeds - Wolverhampton H 1,90 (spillestopp kl 15.55)

Langfredag gikk vi etter storfisken og lanserte Leeds-seier borte mot Newcastle til over fem ganger pengene. Det var et greit forsøk all den tid kampen endte 1-1. Med fire serierunder igjen er Leeds fortsatt bra inne i playoff. Holder sin 5. plass med 73 poeng, men fikk Fulham på 7. plass to poeng nærmere etter fredagens runde og har også litt dårligere målforskjell enn Fulham. På den viktige 6. plassen ligger Sheffield Wednesday ett poeng bak Leeds og to poeng foran Fulham. Fulham har hjemmekamp mot Aston Villa i ettermiddag, mens Wednesday har bortekamp mot QPR.

Leeds har et overkommelig gjenstrående program, men de må trolig vinne tre av de fire siste får å være helt sikre på å klare playoff. Hjemme på Elland Road står laget med meget sterke 14-3-4. Ingen nye fravær for manager Garry Monk som også får Ronaldo Vieira tilbake etter sykdom.

Wolverhampton var outsidertippet i forhold til opprykk før sesongen, men Wolves har ikke fått sving på sakene. Tok fem strake seire før det nå er blitt to strake tap. Med totalt 51 poeng har laget åtte poeng ned til Blackburn under streken, men det er hele fem lag i mellom, så svært mye skal gå galt om Wolverhampton skal rykke ned. Anstendige 7-6-8 på bortebane. Viktige Helder Costa er usikker og må testes nærmere kampstart.

Det har lønnsomt å sette pengene på Leeds hjemme denne sesongen og mandagens hjemmeodds på 1,90 er helt godkjent.

Blackburn - Bristol City H 2,25 (spillestopp kl 15.55)

Langfredag lanserte vi spill mot Blackburn borte mot Nottingham Forest, men den kampen vant de 1-0. I tillegg lanserte vi spill på Bristol City hjemme mot QPR og de vant 2-1.

For Blackburn var det vanvittig viktige tre poeng. Ligger fremdeles på nedrykksplass, men har etter fredagens tre poeng kun to poeng opp til Nottingham Forest og Burton på sikker plass. Skal riktignok ut i to bortekamper (har svake 3-6-12 på bortebane), og hjemmekamp mot ferdigspilte Aston Villa i den siste hjemmekampen. Men i alle de tre gjenværende kampene etter denne, møter Blackburn lag som ikke har noe å spille for. Godkjente 7-7-7 på hjemmebane. Ingen nye fravær etter fredagens kamp.

Bristol City har tre lag mellom seg og Blackburn, men likevel er det bare fire poeng ned til nedrykk. Har tatt to strake hjemmeseire nå og har to av de tre gjenstående kampene etter denne på eget gress mot overkommelig motstand. Men Bristol City er stort sett et helt annet lag på hjemmebane (10-4-7) enn på bortebane (3-4-14). Tre av de fire siste bortekampene er tapt. City-manager Lee Johnson har ingen nye fravær etter fredagens kamp.

Blackburn må ha tre poeng i kveld, Bristol City er klart overkommelige på bortebane. Hjemmeseier spilles til 2,25 i odds og kombinert med Leeds-seier får vi spreke 4,28 i totalodds.