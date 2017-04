Brann fortsetter der de slapp

Det ble en flott dag for Nettavisens oddstips også onsdag. Totalt fem spill ble lansert og tre av dem gikk inn: Chelsea-seier til 2,20, Napoli-seier til 2,15 (med en god dose tur!) og den flotte dobbelen med Hull og Huddersfield til 3,89 ganger pengene. Vi røk på Crystal Palace-singelen og Sporting Gijón, sistnevnte spolerte dobbelen med Molde.

Torsdagen tilbyr oddsspillerne et lite hvileskjær, for utvalget er ikke all verden. Tre kamper fra Eliteserien trekker opp, med Haugesund - Vålerenga, Brann - Strømsgodset og Viking - Tromsø på menyen. Et par matcher går også i Spania og dagen avsluttes med tosifret antall NHL-kamper.



Dagens singel, innleveringsfrist klokken 18.55.

Brann - Strømsgodset, H 2,10.

Hjemmelaget serieåpnet borte mot Tromsø og så lenge ut til å gå mot en knallsterk bortseier, men de slapp inn på slutten av en god gjennomført bortekamp: 1-1.

Brann virker uansett å være i rute og det er på hjemmebane de var best forrige sesong. 11-3-1 og kun tap for nedrykkstruede Lillestrøm er solide tall. Tilsvarende kamp mot Strømsgodset endte 1-0.

Kaptein Vito Wormgoor har friskmeldt seg selv og burde få Eliteserie-debut i rød trøye, med Jonas Grønner henvist til benken. Ellers uendret skadesituasjon, som betyr at Petter Orry Larsen stadig er ute.

Heldige mot FKH

Undertegnede overvar Strømsgodsets serieåpning på Marienlyst og ble ikke imponert. Haugesund skapte flest sjanser og var også uheldige som ikke fikk rødt kort på Marcus Pedersen. Godset ble reddet av et rødt kort til Haugesund og en klinisk Tagbajumi, en god dose flyt var med dem på søndag.

Flyt hadde de ikke spesielt mye av på resiefot forrige sesong og de klokket inn på svake 3-3-9 da. At dagens kamp spilles på naturgress er heller ikke positivt for kunstgresslaget Godset.

Skadesituasjonen i Godset er uendret og Tor Ole Skullerud velger trolig de samme elleve som startet mot Haugesund.

Brann imponerte i serieåpningen og fikk dårlig betalt, Godset fikk godt betalt for en svak prestasjon. Vi tror hjemmesterke Brann slår det bortesvake kunstgresslaget Strømsgodset og spiller H til 2,10.

