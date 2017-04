Brann har fått en kjempestart

Søndag ble en svak dag i Eliteserien og OBOS-ligaen for vår del, og undertegnede irriterer seg litt på anbefalingene derfra. Likevel ble det pluss både på søndag alene og i helgen totalt, takket være Crotones fantastiske 2-1-seier hjemme over Inter til hele 7,50 ganger pengene. Grazie mille!

Dermed ble det en fin avslutning på en rett og slett fantastisk uke. Vi anbefalte totalt 26 spill på langoddsen og klokket inn med en herlig tilbakebetalingsprosent på 164. Inkludert den første helgen i april, er vi på 142 % tilbakebetaling i måneden totalt sett.

På mandagens langoddsprogram er det stille etter stormen. Kristiansund er vertskap for Brann i Eliteserien og AIK gjester Elfsborg i Sverige, eller skal Crystal Palace prøve å fravriste Arsenal poeng. Det er høydepunktene på en ellers mager dag.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 18.55.

Kristiansund - Brann, B 2,25.

Vertene har målt krefter mot to av de store medaljekandidatene og kommet til kort både mot Molde og Odd. Det er utvilsomt en kvalitetsforskjell også mellom dagens lag og Kristiansund har fortsatt til gode å vise seg ordentlig frem.

Hjemmekampen mot Molde ble tapt fortjent 0-1. Deres antatt mest målfarlige spiller, Daouda Bamba, ble skadet i serieåpningen og er ikke med her. Dan Peter Ulvestad ble skadet mot Odd. Kamer Qaka er ventet tilbake i startelleveren. Alt dette ifølge VG.

For Lars Arne Nilsen er det ingen grunn til å endre i et lag som har sett svært solid ut så langt. De nøytraliserte Strømsgodset etter alle kunstens regler torsdag og vant svært fortjent 3-0 på hjemmebane. I serieåpningen var de uheldige som ikke fikk med seg mer enn poenget på bortebane mot Tromsø. Brann er i form og Jakob Orlov ser endelig ut som spissen de håpet han skulle være.

Brann er hjemme best og de hadde bare 5-3-7 på reisefot forrige sesong. Det er ikke mulig å se at de sliter på kunstgress til tross for at de selv bruker naturgress, heller tvert imot.

Gjestene er ikke berørt av skader siden sist og skal kunne stille samme ellever. Daniel Braaten er trolig tilbake etter å ha stått over med sykdom torsdag, Petter Orry Larsen er stadig ute. Jakob Orlov er ventet inn fra start.

Brann har fått en knallstart og ser minst like solide ut som forrige sesong. Da skal det bli tøft for Kristiansund og vi tror det beste laget vinner denne kampen. B spilles til 2,25 ganger pengene, her har Norsk Tipping lagt seg så vidt over snittet i markedet for øvrig.

