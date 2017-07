Brann har ikke funnet formen

Torsdagens langoddsprogram er i stor grad preget av kvalifiseringen til Europa League, der Brann, Odd og Haugesund alle skal i aksjon mot tøff motstand. I tillegg er det semifinaler for kvinnene i Wimbledon og 12. etappe i Tour de France.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Vi har ikke flyt om dagen og bommet på begge gårsdagens to tips.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 17.55.

Ruzomberok - Brann, H 2,45.

Hjemmelaget fra Slovakia var enorm underdog mot Vojvodina forrige kvalifiseringsrunde, men imponerte da de vant 3-2 sammenlagt. Grunnlaget ble lagt med 2-0-seieren på hjemmebane. Ellers er dette første gang de deltar i Europa siden 2006.

Det var i stor grad på hjemmebane de leverte varene forrige sesong og 11-4-1 er sterke hjemmetall i ligasammenheng.

Hjemmelaget har ikke oppgitt noen fravær, men melder at tre nysigneringer er klare til aksjon siden kampen mot serberne.

Motflyt for Brann

Under Lars Arne Nilsen er Brann blitt kjent for å ha et høyt bunnivå og stabile prestasjoner, men i 2-0-tapet for Stabæk var de virkelig tafatte på søndag. Det etter en lang rekke med i hovedsak uavgjortresultater og mindre imponerende spill.

Hjemme på Stadion er de alltid solide, men 2-3-3 er lite imponerende bortetall så langt denne sesongen. Også gjestene har gått lang tid uten Europa-cup, de har ikke deltatt siden 2008. Få av dagens spillere har særlig erfaring fra den øverste scenen.

Heldigvis kan Lars Arne Nilsen ta ut et så å si toppet mannskap, Daniel Braaten og Deyver Vega er ventet tilbake.

Brann er i en motflyt for tiden og vi tror den kan bli forverret mot hjemmesterke Ruzambarok i kveld. H spilles til 2,45.

