Brann og Rosenborg gir ikke alt

Tirsdag ble en rett og slett magisk dag for Sportspills oddstips, undertegnede kan ikke huske bedre i min tid her på huset. Bolivia slo et Messi-løst Argentina, lansert som singel til fire ganger pengene. Dobbelen med tomålsseier til Brasil og Edmonton Oilers-seier til 2,97 satt som et skudd. Men den virkelige godbiten var Estland-seier til hele 6,25 ganger pengene og atpåtil vant de 3-0 over Kroatia! Norges U21-gutter skuffet oss, men det var også eneste spill som ikke gikk inn.

På onsdagens langoddsprogram er det flust av NM-kvalifiseringskamper, men den mest interessante kampen finner vi på Brann Stadion - mesterfinalen mellom Brann og Rosenborg. Fire NHL-kamper avslutter dagen. I tillegg er det tippekupong på menyen.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 18.55.

Brann - Rosenborg, U 3,40.

UNICEF Mesterfinale, som spilles på Brann Stadion mellom sølv- og gullvinneren fra forrige sesong. Dette blir som en kickoff til Eliteserien og selv om trofeet ikke er særlig prestisjetungt, er det heller ikke verdiløst.

Brann har beholdt nesten hele kjernen i laget, foruten kaptein Vadim Demidov. Hans erstatter, Vito Vormgoor, er skadet og mister kampen. I tillegg er backen Jónsson på oppdrag med Island. Ellers er troppen i fin forfatning. Vinterens treningskamper har ikke vært særlig imponerende, uten at det har så mye å si.

Det kommer til å bli solid stemning i Bergen i morgen og Brann gjorde det svært skarpt foran egne fans forrige sesong - 11-3-1 var tallene. Kampen mot Rosenborg endte uavgjort.

Gigafavoritt

Rosenborg går naturligvis inn i sesongen som enorm favoritt og det kommer de til å være i nesten alle kampene deres denne sesongen. De har forsterket laget i alle posisjoner denne vinteren og stiller enda sterkere og bredere enn før. Det betyr at man klarer seg selv uten skadde spillere som Stamnestrø, de Lanlay, Hou Sæter og Lundemo. Nicklas Bendtner er neppe med i noen form i dag.

Trønderne spiller som regel sin beste fotball på hjemmebane, 7-6-2 var deres helt greie bortestatistikk forrige sesong. I vinterens treningskamper har de gjort det bedre enn Brann, likevel gjentar vi at viktigheten av disse resultatene er minimal.

Grunnen til at vi skriver at dette blir en glorifisert treningskamp, er følgende; troféet i seg selv er ikke særlig prestisjetungt. Begge lag kan benytte fem innbyttere. Og begge lag skal spille tre tøffe kamper på én uke fra og med helgens Eliteserie-start, som gjør at dagens kamp neppe blir satt høyt på prioriteringslisten.

Finaler er finaler og de er som regel tette. I tillegg tror vi ikke noen av lagene vil risikere liv og lemmer i denne kampen. Vi tror på en temposvak kamp og spiller U til 3,40.

