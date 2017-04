Brann slår tilbake

Sportspills øvrige meny 2. påskedag:

2. påskedag er ensbetydende med full runde i den hjemlige Eliteserien og i OBOS-ligaen. I tillegg er det seriestart for nyinnstiftede Postnord-ligaen, som altså nå er to avdelinger på tredje nivå i den norske fotballen. Og for jentene er det seriestart i Toppserien. I tillegg spilles det flere kamper i Allsvenskan og i Premier League tar Middlesbrough imot Arsenal, mens Alaves tar imot Villarreal i La Liga.

Brann - Haugesund H 1,75 (spillestopp kl 17.55)

Brann har slett ikke fått godt betalt for sine prestasjoner hittil. Burde og skulle vunnet åpningskampen borte mot Tromsø (endte 1-1) og burde vunnet bortekampen mot Kristiansund mandag etter spill og sjanser, men endte opp med å tape 0-1. Den eneste hjemmekampen hittil endte med overbevisende 3-0 mot Strømsgodset. Ingen nye fravær for Brann.

Haugesund serieåpnet med å tape 1-3 borte mot Strømsgodset, men har slått tilbake med to seire, selv om sist helgs borteseier mot Lillestrøm kanskje ikke var veldig fortjent. Kommer uansett til Bergen med selvtillit og for Erik Huseklepp blir nok denne kampen veldig spesiell.

Brann vant tilsvarende kamp 1-0 forrige sesong og skal ha meget gode vinnersjanser igjen. 1,75 på hjemmeseier er akseptabel odds.

Odd - Tromsø H 1,55 (spillestopp kl 19.55)

Odd var og er forsåvidt sett på som den største utfordreren til Rosenborg denne sesongen, men Dag Eilev Fagermos gutter har allerede tapt to av sine tre første seriekamper. Paradoksalt nok er de første 55 minuttene i bortepremieren mot Rosenborg lagets beste hittil. Men den kampen endte tilslutt med 3-0 til RBK og selv om Odd var best lenge i den kampen, hjelper jo det lite. Fulgte opp med en komfortabel 2-0 seier hjemme mot Kristiansund, før laget rotet seg bort og tapte 0-2 mot Stabæk forrige helg.

Tromsø så aldeles ikke bra ut hjemme i seriepremieren mot Brann men fikk et ufortjent utligningsmål i sluttminuttene og har fulgt opp med to seire etter det. Men Tromsø er nok ikke så bra som 3. plassen indikerer og kommer til å få det tøft i Skien.

4-3-0 på de sju siste tilsvarende på Odd stadion, og nå er det på tide at Odd viser seg fram. 1,55 for hjemmeseier er vel som det må være og vi setter dermed en favorittdobbel i Eliteserien med seire til Brann og Odd. Totalodds 2,71.