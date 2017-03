Brasil kan bli VM-klare i natt

Dagens langoddsprogram er meget rikholdig og det er mye å sette tennene i. Av treningskamper skal Frankrike ta imot Spania og Nederland er vertskap for Italia, blant annet. Også Portugal - Sverige er en godbit. Norges U21-lag skal i aksjon mot Russland på Marbella, League One har et par gode oppgjør og dagen avsluttes med VM-kvalifisering i Sør-Afrika og et tosifret antall NHL-kamper.

Nok en gang var vi avhengige av NHL for å redde dagen, selv om dobbelen med Calgary Flames og St. Louis Blues til 2,25 i odds ikke kunne gjøre helt opp for tapet på det to andre singelspillene.

Dagens dobbel 2, innleveringsfrist klokken 02.40.

Brasil (0-1) + Edmonton Oilers, samlet odds 2,97.

Begge disse objektene kan singelspilles om du ønsker det.

Brasil - Paraguay (0-1), H 1,45

Her er spillet at Brasil vinner med minst to mål. Som de gjorde mot Uruguay natt til fredag, da de ble første lag som reiste derfra med poeng. 4-1-seieren var virkelig imponerende og økte forspranget til syv poeng. Med seier i natt og noen resultater i deres favør, kan de bli VM-klare som første nasjon.

Treneren Tite kom inn etter Copa America-fadesen og har vunnet alle sine åtte kamper som sjef, med en samlet målforskjell på 22-2. Hjemme har de fire seirer med 11-1 i målforskjell. Det er vanskelig å begripe hvor gode tall dette egentlig er, men vær ikke i tvil - sambaen er tilbake for Brasil.

Dani Alves er suspendert og mister kampen. Ellers kan de stille uendret fra laget som slo Uruguay.

Gjestene har ikke langt opp til sluttspillplassene, og veien ble enda kortere med deres viktige 2-1-seier hjemme over Ecuador forrige uke. De er best på hjemmebane og har 2-1-3 på reisefot så langt denne sesongen.

Bortelaget kan stille med det samme laget som slo Ecuador.

Brasil dundrer over alt og alle for tiden, det er vanskelig å se at Paraguay blir et unntak. Vi tror hjemmelagets storspill fortsetter og spiller at de vinner med minst to mål. 1,45 er dog odds vi ikke lar stå alene.

Edmonton Oilers - LA Kings, H 2,05

Sluttspillkampen tilspisses i NHL og nå gjelder det for Oilers å posisjonere seg best mulig inn mot Stanley Cup-playoffene. De ligger andreplassert i Pacific-avdelingen, men den og Western Conference er svært jevn - kun tre poeng skiller ned til siste wildcard-plass for hjemmelaget.

Vertenes form er solid, med seks seierer på de siste syv, alle i ordinær tid. På sine to siste oppgjør har de scoret til sammen elleve mål og de har vunnet sine siste fem hjemmekamper. Dette har forbedret hjemmetallene til 16-9-12 etter tre perioder. Et par spillere går skadet, ingen av dem særlig viktige.

For Kings er det kun teori som holder sluttspillhåpet i live, elleve poeng skiller opp til siste Wildcard-plass når de har 16 poeng igjen å spille for. Formen har gjort lite for å bedre denne situasjonen, med fem tap på de siste syv, hvorav fire nederlag har kommet etter tre perioder. Deres fire siste bortekamper er alle tapt, noe som har forverret statistikken til 10-9-18 etter tre perioder.

Kings har to mann ute, ingen av dem særlig innflytelsesrike.

Edmonton Oilers har mye å spille for med tanke på sluttplasseringen og bør ha gode vinnersjanser mot et resignert Kings. Vi spiller H til 2,05 og får totaloddsen 2,97 på vår dobbel.

