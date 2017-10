Brighton blir ikke tatt på alvor

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddsdobbel 1: Tromsø jakter sikker plass

Oddsdobbel 2: Topp sjanse for helmotiverte Kristiansund

Oddsdobbel 3: Feit odds på Celta Vigo

Tippetips: Siste sjanse til å "ta" bonuspotten

V75 Solvalla: Gnistrende V75-omgang med stor sport

Søndagens langoddsprogram er meget interessant og byr på en rekke interessante oppgjør i Eliteserien her hjemme i den fjerde siste serierunden. Det spilles også flere interessante oppgjør i Spania, Italia og Tyskland og i Premier League er det to kamper på plakaten.

Brighton - Southampton H 3,10 (spillestopp kl 14.25)





Flott start for nyopprykkede Brighton som smalt til med sin første borteseier forrige fredag mot West Ham og vant overbevisende 3-0. Har 11 poeng etter de ni første seriekampene og hjemme har laget kun tapt for Manchester City i serieåpningen (0-2). Etter det er det blitt 3-1 seier over West Bromwich, 1-0 seier over Newcastle og i siste hjemmekamp 1-1 mot Everton. Den gode spissen Tomer Hemed er tilbake etter karantene søndag.

3-3-3 på de ni første seriekampene for Southampton som altså ledes av velkjente Mauricio Pellegrino. Faktisk har Southampton spilt seks hjemmekamper (2-2-2) og kun tre bortekamper (1-1-1). Seieren kom mot poengløse Crystal Palace, mens det ble poengdeling mot Huddersfield og tap mot Stoke (1-2). Southampton har faktisk ikke møtt noen av topp seks-lagene og med tanke på at to tredjedeler av kampene er spilt på eget gress, har det ikke vært noen pangstart.

Det er ikke lett å forstå hvorfor Southampton er satt til så klar favoritt i denne kampen og 3,10 i hjemmeodds ser veldig ukorrekt ut. Vi må teste et spill på Brighton her.