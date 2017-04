Brighton er fortsatt i bakrus

Det ble pluss for tredje dag på rad med treff på ett av to tips torsdag. Både Celta Vigo og Manchester United sviktet oss i vår dobbel, men Besiktas-seier satt klokkerent til 2,60 ganger pengene og sikret et bra overskudd.

På fredagens langoddsprogram er det mange spillemessig interessante kamper og et godt utvalg fra fotball-Europa. I tillegg spilles to Stanley Cup-kamper i nattens NHL.

Norwich - Brighton, H 2,15.

En tabellmessig ubetydelig kamp mellom to av opprykksfavorittene før sesongen, selv om Brighton sikrer ligatittelen med seier. Norwich er ti poeng bak sjetteplassen i dét tre kamper gjenstår, mens Brighton sikret opprykket forrige serierunde.

Hjemmelaget har likevel vært svært gode på hjemmebane og 13-4-4 er flotte hjemmetall denne sesongen. Det er bortetallene som stopper dem fra en playoff-plass. De tok imidlertid en solid borteseier over Preston på mandag.

I kamper mellom ferdigspilte lag er det ofte fordel hjemmelaget, som tross alt får motivasjon fra hjemmesupporterne med seg. Og Norwich er nok ekstra motiverte til å slå det som ser ut til å bli seriemester Brighton. Wes Hoolahan er ventet inn i laget etter å ha stått over sist, mens Timm Klose er skadet og Alexander Tettey etr tvilsom.

Sikret opprykk

Brighton er nok fortsatt i bakrus etter de sikret det etterlengtede opprykket med 2-1-seier hjemme mot Wigan på mandag. Jobben er gjort, ferie og Premier League er i siktet. Her forventer vi ikke annet enn et totalt avskrudd Brighton-lag i denne uviktige bortekampen.

11-5-5 er likevel knallsterke bortetall, som må respekteres. Shane Duffy og Sam Baldock er fortsatt ute, Chris Hughton har ingen endring på fraværsfronten.

Vanskelig å vurdere slike ubetydelige kamper, men vi mener Norwich har den overlegne motivasjonen her. Vi spiller H til 2,15 ganger pengene.

