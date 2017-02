Brighton klarer seg med ett poeng

Dagens langoddsprogram er ikke like rikelig som de to foregående dager, men det spilles full runde i GET-ligaen, åtte kamper fra NHL og semifinale i Afrikamesterskapet mellom Kamerun og Ghana. I tillegg er det toppkamp i Championship, Huddersfield mot Brighton.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Det gikk litt over styr på onsdagens oddstips og det er bare å beklage at samtlige fem tips gikk ut. Slik dager får vi dessverre når vi tar såpass mye risiko.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Huddersfield - Brighton, U 3,10.

Vertene er i bra form på hjemmebane og har tatt ti poeng på de siste fire kampene her. Formen generelt er også bra og de har en god sjanse til å sikre en god luke ned til lagene som jakter playoffplass med seier i dag.

Hjemmestatistikken totalt er sterke 9-2-2. Den faste midtbanespilleren Kasey Palmer er tvilsom, mens midtbanekollega Jack Payene er suspendert. Sean Scannell, angriperen, er også ute.

Vi anbefaler uavgjort her, men Huddersfields statistikk støtter oss ikke i det. Kun fire av 27 kamper har endt med poengdeling for David Wagners menn.

God kontroll

Brighton er i god rute til opprykk og har serieledelsen med én kamp mindre spilt en rivalen Newcastle. Ned til Reading på tredjeplass er det hele fem poeng, og Reading har spilt to kamper mer enn dagens bortelag.

Dermed er Brighton i svært god posisjon og vi tror det viktigste for deres del blir å unngå tap i denne bortekampen mot topplaget Huddersfield. De har vært potte tett gjennom hele sesongen og sluppet inn kun elleve mål på 13 bortekamper og i dagens kamp er det grunn til å vente at de åpner svært forsiktig. 7-4-2 er en solid bortestatistikk.

Den faste forsvareren Bruno Saltor har slitt med skader, men er trolig med. Den faste angriperen Sam Baldock er tvilsom, forsvarer Gaetan Bong er ute med skade.

Dette er en klassisk toppkamp der begge lags fokus ligger på å ikke tape. De to lagene har stor respekt for hverandre og spesielt Brighton er nok godt fornøyde med ett poeng her. Vi spiller U til godt betalte 3,10 ganger pengene.

