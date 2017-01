Brighton slår tilbake på direkten

Torsdag bragte med seg den andre dagen på rad med pluss i oddsregnskapet. Norges fotballkvinner leverte mot svenskene til 2,90 ganger pengene og Frisk Askers seier over Sparta Sarpsborg ti 2,20 i odds var aldri i fare. De to øvrige oddstipsene gikk ikke inn.

Fredagens langoddsprogram er noe magert, men det finnes et variert utvalg fotballkamper, Super-G, 20 kilometer for skiskytterherrene og diverse kamper fra NHL og Håndball-VM på menyen.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Brighton - Sheffield Wednesday, H 1,85.

Brighton gikk på sitt første ligatap siden starten av september forrige helg, da røk de 2-0 borte for Preston North End. De skapte riktig nok flest sjanser og brant også et straffespark, en sur dag på jobben for ellers så pålitelige Brighton. I samme slengen mistet de også tabelltoppen, men de har likevel god kontroll på direkte opprykk.

På hjemmebane har de vært knallsterke i flere sesonger på rad og denne er intet unntak. De siste ni kamper har gitt syv seirer og to poengdelinger, hjemmestatistikken totalt er sterke 9-2-1 for andreplasserte Brighton.

Stopper Lewis Dunk er tilbake etter suspensjon, forsvarer Sebastien Pocognoli og midtbanespiller Dale Stephens er tilbake etter skader og sykdom. Venstreback Gatean Bong er ute.

Sliter borte

Sheffield Wednesday fikk på sin side en viktig opptur i helgen, med en 2-0-seier over opprykksrivalen Huddersfield. Har dermed plukket imponerende 14 poeng av de siste 18 mulige, men det er utvilsomt hjemme de leverer best. De siste tre bortekamper har gitt fire poeng, statistikk på reisefot totalt er 4-5-4.

Gjestene har signert Sam Winnall fra Huddersfield og han er klar for sin debut i dag. Vingen Callum McManaman er klar igjen.

Vertene fortjener favorittstempelet her og har neppe gravet seg ned etter tapet forrige helg. Vi stoler på at de slår tilbake og spiller H til 1,85 ganger pengene - dagens singel fra fotballen.

