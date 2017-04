Burnley har havnet i poengnød

Det ble en glitrende start på uken for Sportspills oddstips. Vålerenga leverte som singelspill, lansert til 1,95 ganger pengene. Frisk Asker vant den tette kampen i Askerhallen 4-2, til en deilig singelodds på 2,85. Djurgården-spillet var en feilvurdering og spolerte dagens siste oddstips, som var en dobbel kombinert med Celta Vigo.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddstips 2: Reading må gripe sjansen

Oddstips 3: Schalke burde ikke vært favoritt

Oddstips 4: Den tyske sensasjonen kan sjokkere Bayern

Oddsregnskap mars: Nettavisens oddseksperter i kanonform

V4 Axevalla: Nye godbiter blir servert i lunsjen

Denne midtuken er rett og slett fantastisk rent fotballmessig, med fulle runder fra Premier League, Bundesliga, Championship, Eliteserien og mer. I dag er det flere storkamper fra de to førstnevnte ligaene. Dagen avsluttes med et tosifret antall NHL-kamper, der sluttspillkampen langt på vei skal avgjøres.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.45.

Burnley - Stoke, H 2,15.

Syv kamper er gått siden forrige gang Burnley tok en seier i Premier League. Fem av disse kampene er spilt på bortebane, hvor vi vet Burnley er elendige, og hjemmekampene har vært mot Chelsea og Tottenham - så de er i en viss grad unnskyldt.

Seier i dag er imidlertid nødvendig. Formenkurven har gjort at det nå skiller kun fem poeng ned til Hull på nedrykksplass. To hjemmekamper på rad uten seier til tross, hjemmetallene er knallsterke 9-2-4. Fire av de seks lagene som har tatt poeng, er topp seks-lag.

Midtbanespillerne Johann Berg Gudmundsson og "Deaniesta" Marney er ute med skader. Begge med tosifret antall kamper denne sesongen og begge ute en lengre periode. Sean Dyche har ingen nye fravær, Steven Defour var også tilbake i helgen som gikk.

Umotiverte borte

Vi skrev i helgen at Stoke neppe kommer til å ta mange bortepoeng i denne sesonginnspurten. De er midt på tabellen og uten noe å spille for, dette gir som regel utslag på reisefot. Som de viste i helgen, da de røk 2-0 borte mot Leicester.

De siste fire bortekampene til Stoke har gitt ett poeng, mot Manchester City, og null scorede mål. Statistikken totalt er svake 3-4-8. 'Tre spillere er tvilsomme for Mark Hughes, Geoff Cameron, Jonathan Walters og Peter Crouch er alle i fare for å miste kampen. Xherdan Shaqiri mister trolig sin niende Stoke-match på rad, langtidsskadde Butland og Ireland er stadig ute. Phil Bardsley returnerer i det minste etter suspensjon.

Burnley er nødt til å ta en seier nå og er klart mest motivert av disse to lagene. Stoke sliter på bortebane spesielt i det siste og har svært lite å spille for. Det gjør at vi tror Burnley vinner denne og spiller H til 2,15 ganger pengene.

Klikk her for å levere denne!