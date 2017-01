Canucks i glitrende form

For en deilig treff på fotballtipsene torsdag! Doncaster leverte som vår favoritt til 2,35 i odds. Men den virkelige godbiten var Athletic Bilbaos 2-1-seier hjemme over Barcelona til fortreffelige fem i odds, selv om vi glatt innrømmer at vi hadde mange doser flaks i den kampen! Totalt fem spill ble anbefalt og det ble det altså et solid overskudd.

Vi har ikke hatt spesielt bra flyt med NHL-tipsene i det siste, dog. De siste tre har bommet.

Det er en variert langoddsmeny også fredag. Både damer og herrer skal i aksjon i Tour de Ski, i henholdsvis fem og ti kilometer fristil. Hoppuka skal avsluttes og Daniel André Tande er blant favorittene i Bischofsofen. Klarer han sammenlagtseieren?

Ellers spilles en håndfull fotballkamper, West Ham - Manchester City er det store høydepunktet og den vises på TV 2 Sport Premium. Dagen avsluttes med NHL-kamper.

Dagens hockeysingel, innleveringsfrist klokken 03.00.

Vancouver Canucks - Calgary Flames, H 2,30.

Fem seirer på rappen er hovedgrunnen til at vi backer vertene her, de er i kjempeflyt og har også vunnet sine fire siste hjemmekamper, tre av dem i ordinær tid. Det har forbedret en ellers svak hjemmestatistikk til 7-8-6 i ordinær tid.

Tilsvarende kamp tidligere i sesongen, på åpningsdagen, vant vertene 2-1 etter sudden death. De har ingen endringer på skadefronten, fire spillere er fortsatt ute. Ingen av disse er i første rekke, men Jannik Hansen og Derek Dorsett vil bli savnet på høyrevingen. Forsvarerne Gudbrandson og Larsen er også ute.

Flames ligger to poeng over dagens motstander og er også i bra form, med fire seirer de siste fem kampene sine - men utvider vi horisonten litt, har de fire tap på de siste ni. Bortestatistikken er også solid, med 9-4-7 i ordinær tid.

Også gjestene har en bra skadesituasjon, med ingen nye skader de siste ukene. Viktige Troy Brouwer er sammen med Ladislav Smid ute, dog.

Hjemmelaget er i såpass bra form at de må være verdt tilliten her, til 2,30 ganger pengene.

