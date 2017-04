Capitals i nytt sluttspill-trøbbel

Endelig ble det skikkelig fullklaff etter for mange minusdager på rad. Onsdag gikk tre av fire oddstips inn: Mjøndalen-seier til 2,20 ganger pengene, Columbus Blue Jackets til 2,45 og uavgjort i Leicester - Atlético Madrid til flotte 3,25. Begge lag scorer i første omgang i Madrid gikk ikke.

Det er ikke stort utvalg, men likevel spennende utvalg på onsdagens langoddsprogram. Champions League durer videre med Monaco - Dortmund og Barcelona - Juventus, mens NHL-sluttspillet fortsette å dure på.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 00.55.

Toronto Maple Leafs - Washington Capitals, H 2,65.

Tre av tre kamper har gått til overtid i denne serien og lagene er svært jevnspilte så langt. Toronto Maple Leafs har stukket av med overtidsseieren i de to siste og vunnet skuddstatistikken også i disse to siste, så at de skal stå til 2,65 i odds her virker noe snodig.

I grunnspillet kom Maple Leafs inn via wildcard-plassen og avsluttet med 17-11-13 på hjemmeis i grunnspillet. De vant en og tapte en på hjemmebane mot dagens motstander.

Hele syv spillere går sakdet, men Roman Polak er den eneste nye på listen den siste måneden. Og ingen av disse syv er som virkelige nøkkelspillere å regne.

Det har blitt en stygg vane for Capitals, de er overlegne i grunnspillet og svikter i sluttspillet. Kanskje har det begynt å snike seg inn tanker om en liten forbannelse igjen, for de har så langt vært merkbart svakere enn i de første 82 kampene av sesongen. Grunnspillet vant de med hele syv poeng. De var først og fremst best hjemme, men 19-10-12 er solide tall på bortebane etter tre perioder.

Forsvarer Karl Alzner er fersk på skadelisten og stod over også sist. Han er eneste fravær.

Disse to lagene har vært svært jevnspilte så langt og Toronto har hatt overtaket i de to siste kampene sine. 2,65 er for spennende hjemmeodds til å avslå.

Dagens singel 4, innleveringsfrist klokken 03.00.

Calgary Flames - Anaheim Ducks, H 2,25.

Liknende scenario som for Columbus Blue Jackets natt til i dag. Calgary Flames har tapt tre av tre så langt og må vinne for ikke å ryke ut. I Anaheim var de underlegne i første kamp, før de tapte kampen og vant skuddstatistikken i kamp to. Den eneste kampen i Calgary endte med overtidstap for dagens hjemmelag, igjen etter å ha vunnet skuddstatistikken.

Dermed tror vi det ligger en Flames-seier i luften. De avsluttet riktig nok grunnspillet med svak form, trolig mest fordi sluttspillplassen alt var sikre. Wildcard var deres vei inn, elleve poeng bak dagens motstander i Pacific-divisjonen.

18-6-17 er deres hjemmestatistikk etter tre perioder. De vant en og tapte to hjemmekamper mot dagens motstander i grunnspillet. Kun Ladislav Smid er ute, noe han har vært siden september.

Ducks vant Pacific-divisjonen og har med seg god form inn fra avslutningen i grunnspillet. De leverte beste på hjemmebane og bortestatistikken er 17-9-15 etter tre perioder.

Den viktige forsvareren Sami Vatanen er svært tvilsom etter å ha stått over med skade natt til tirsdag. Forsvarskollegene Cam Fowler, Simon Despres og Clayton Stoner er fra før skadet, så her kan det være en liten krise på gang.

Calgary Flames har intet annet valg enn å vinne kampen og det ligger en Flames-seier i luften her. H spilles til 2,25 ganger pengene.

