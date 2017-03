Carolina Hurricanes gjør jobben

På torsdagens langoddsprogram er det ikke mye for den fotballinteresserte, men det er full rulle fra amerikansk NHL. Det er også derfra vi henter våre to tips.

Onsdag ble en stor nedtur for våre oddstips. Samtlige tre anbefalinger gikk dessverre ut.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 00.55.

Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets, H 2,45.

I dét syv kamper gjenstår for Hurricanes, har de fire poeng opp til den siste wilcard-plassen i Eastern Conference. Boston Bruins, som i skrivende stund innehar den plassen, har atpåtil en kamp mer spilt, så her har Hurricanes alle muligheter. Om de virkelig setter inn en sterk sluttspurt, så klart.

Formen deres er knallsterk og de har vunnet seks av sine siste åtte kamper. Natt til onsdag slo de tilbake mot Detroit Red Wings og vant lett 4-1 etter å ha tatt kommandoen fra start. 18-9-10 er hjemmetallene for Hurricanes så langt.

Tre spillere har blitt skadet så langt i mars, uten at noen av dem er særlig viktige.

Gjestene er klare for sluttspillet og begynner nok å prioritere det, sesongen har vært lang og slitasjen er nok stor i troppen. De har vunnet sine to siste kamper, begge på hjemmebane, etter å ha tapt to på rappen. Natt til onsdag slo de Sabres 3-1 på hjemmebane.

For det er på hjemmebane de har vært sterkest, selvo om 16-11-9 for all del er en anstendig bortestatistikk. De mangler to spillere, begge langt bak i rekkene.

Dette er et rent motivasjonsspill. Hurricanes er nødt til å vinne for å legge press på Bruins og de andre konkurrentene sine, og formen er god. Vi gir dem gode vinnersjanser mot et sluttspillklart og halvmotivert Blue Jackets, 2,45 er spennende odds.

