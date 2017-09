Celta Vigo med gode muligheter

Det er et herlig langoddsprogram som venter denne helgen og fredagene byr blant annet på Eliteserie-fotball her hjemme mellom Brann og Kristiansund. I tillegg er det både Ligue 1, Bundesliga, La Liga og dansk superliga på menyen i kveld.

Alt gikk torsdag

Etter en strålende onsdag med fire solide singelspill inn, ble det klaff for samtlige tre spilleforslag torsdag. Östersund vant sin hjemmekamp mot Hertha Berlin (3,15 i odds når vi la ut vårt tips torsdag morgen - oddsen ble etterhvert senket til 2,85), dobbelen med seier til Zenit og over 2,5 mål i kampen mellom Nice og Vitesse satt helt fint til 3,40 i odds og Rosenborg innfridde vår pause/fulltid dobbel (H/H) til 2,10 i odds.

Celta Vigo - Girona H 1,70 (spillestopp kl 20.55)

Noe variabel sesongstart for Celta Vigo som innledet med hjemmetap mot Real Sociedad (2-3) og deretter bortetap mot Real Betis (1-2) og røk 1-2 borte for Espanyol i fjerde serierunde. I den tredje serierunden ble det 1-0 seier hjemme mot Alaves. Måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot undervurderte Getafe i den siste hjemmekampen forrige torsdag, men tok en overbevisende 4-0 seier borte mot Eibar søndag kveld. Ligger på 13. plass med 7 poeng.

Nyopprykkede Girona var sjanseløse hjemme mot Barcelona forrige lørdag og røk 0-3. Har spilt fire av sine seks første seriekamper hjemme (1-1-2) og kun to bortekamper. Tap 0-2 mot Athletic Bilbao i den første bortekampen og 0-0 mot Leganes i den andre bortekampen. Girona hadde ikke bedre enn 8-4-9 på bortebane i opprykkssesongen fra Segunda forrige sesong og må nok belage seg på å ta brorparten av poengene sin hjemme denne sesongen.

1,70 på hjemmeseier er som det må være og spilles.

Queens Park Rangers - Fulham over 2,5 mål - 1,60 (spillestopp kl 20.40)

Kveldens oppgjør fra Championship der QPR som er ubeseiret på hjemmebane på de fem første hjemmekampene (3-2-0) er satt til klar underdog mot London-rival Fulham. QPR har ikke vunnet på bortebane (0-2-3) og er til tross for den solide hjemmestatsen ikke høyere enn 13. plass med totalt 13 poeng.

Fulham åpnet svakt med tre poengdelinger og ett tap på de fire første seriekampene, men har fått opp dampen etterhvert og står med 3-2-1 på de seks siste seriekampene. 3-1 seier borte mot Nottingham Forest tirsdag kveld.

QPR har gått over 2,5 mål i tre av de fire siste hjemmekampene, mens Fulham har gått over 2,5 mål i sine to siste bortekamper. Det er ikke lett å spå utfallet av denne kampen, men det skal være gode muligheter for at kampene går over 2,5 mål. Oddsen på at så skjer er 1,60 og kombineres med seier til Celta Vigo. Totalodds på vår fredagsdobbel 2,72.