Celta Vigo tenker kun på United

På torsdagens langoddsprogram er det ett oppgjør som skiller seg ut, Manchester-derbyet. Som kan bli avgjørende i kampen om topp fire. Ellers fortsette NHL-sluttspillet med to høyinteressante kamper og fotballprogrammet krydres av forskjellige europeiske kamper og en håndfull norske cupkamper.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddstips 1: Pep og Mourinho nøytraliserer hverandre

Oddstips 3: Nye tider for Jesus Návas

V5 Momarken: Superlunsj med godbiter på Momarken

V64 Gävle: Stor V64-jackpot med 1,2 millioner ekstra i potten

V75 Åby: Enorm V75-jackpot med Nuncio



VikingLotto: Norsk alenevinner

Selv om dagen startet flott, måtte vi dessverre notere et stort underskudd onsdag. Volda holdt lenge stand og innfridde firemålshandicapet uten problem mot Molde, til flotte 3,30 ganger pengene. Men de to andre høyoddersene i cupen, begge Allsvenskan-kampene (som endte uavgjort) og dobbelen med Bayern München og begge lag scorer i Crystal Palace - Tottenham gikk ad dundas. Dermed ble det bare drøye 50% tilbakebetaling på en svak dag.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.25.

Sevilla - Celta Vigo, H/H til 1,85.

Her er spillet at Sevilla leder til pause og vinner til slutt.

Vertene innfridde forventningene mot Granada greit og tok en komfortabel 2-0-seier, dermed er de ute av formkrisen og står nå med syv poeng på de siste tre. Tre poeng skiller opp til Atlético Madrid på tredjeplass, som gir direkteplass til Champions League - en fin motivasjon for Sevilla inn mot sesongslutt. Enda bedre blir det av at Atlético tapte hjemme på tirsdag og Sevilla kan nå komme á poeng med seier.

På hjemmebane har de vært knallsterke hele sesongen og 12-3-1 er tallene her. Ingen endring i skadesituasjonen for Sevilla. 5-10-1 er deres langt svakere hjemmetall til pause.

Spiller EL-semi

Celta Vigo er i semifinalen av Europa League og skal møte selveste Manchester United der. De to kampene, og en eventuell finale, er de eneste av betydning for Celta Vigo i slutten av sesongen, i ligaen har de forlengst blitt etablert som en middelhavsfarer.

Marcelo Diaz er suspendert, mens Blanco, Planas og Rossi er skadet.

4-4-8 er bortetallene i ligaen, 3-10-3 til pause. Men enda viktigere er motivasjonen deres, eller mangelen på den. Celta kommer til å rotere og de kommer til å gjøre alt for å unngå slitasje. Det bør bety en grei hjemmeseier for et Sevilla som fortsatt har en del å spille for.

Vi tror Sevilla gjør kort prosess og spiller H/H til 1,85.

Klikk her for å levere denne!