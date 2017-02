Championships to formlag fester grepet

Et av to oddstips traff mandag, 1860 München-seier til 2,35 ganger pengene, og sørget for overskudd på oddstipsene for tredje dag på rad.

Dagens langoddsprogram er svært rikholdig og det er mye å sette fingrene i. Championship spiller en håndfull kamper, Storhamar tar imot rivalen Stavanger Oilers, men de virkelige godbitene finner vi i Champions League. Bayer Leverkusen - Atlético Madrid og Manchester City - Monaco er virkelig deilige kamper.

Dagen avsluttes med et knippe NHL-kamper, der New York Rangers og Mats Zuccarello er blant de innvolverte.



Dagens dobbel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Sheffield Wednesday + Huddersfield, samlet odds 3,15.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Sheffield Wednesday - Brentford, H 1,80

Hjemmelaget kan slutte å se seg tilbake på tabellen for en stakket stund, hele syv poeng skiller ned til Norwich på syvendeplass og de har også en kamp til gode på den nærmeste utfordreren. Samtidig er det ikke lenger en umulig distanse til lagene på direkte opprykk. Vertene har mange grunner til å være heltente før dagens kamp.

For vertene er i form, med fire seirer på rappen i ligaen. De siste tre hjemmekamper er alle vunnet og de har ursterke 11-1-3 på eget gress så langt denne sesongen.

Tre spillere savnes, Tom Lees, Gary Hooper og venstreback Morgan Fox. Ingen av disse spilte i helgens 1-2-seier over Nottingham Forest.

Gjestene er på sin side i begredelig form, med fire poeng på de siste seks kamper i ligaen og to tap på rappen før dagens møte. Det betyr at nedrykksstreken nå kun er syv poeng bak. Noen positiver finnes dog: de har scoret ti mål på de siste fire (som hjelper liten år de har sluppet inn like mange) og de hadde ikke kamp i helgen.

De tre siste bortekamper i ligaen er alle tapt, noe som har forverret bortestatistikken til svake 4-2-10 totalt.

Gjestene må klare seg uten angriperen Philipp Hofmann, Rico Henry og Alan Judge er fra før ute med langtidsskader.

Vertene er i kanonform og har vært sterke som stål på hjemmebane hele sesongen. Vi tror de tar nye tre poeng mot et Brentford-lag som sliter generelt og borte spesielt, 1,80 er akseptabel odds.

Huddersfield - Reading, H 1,75

Man skulle tro at ikke et lag var så stor favoritt mot sin tabellnabo, men Reading har ikke blitt virkelig tatt på alvor denne sesongen. Uansett, vertene er i kanonform og står med fem seirer på rad, det betyr at de faktisk har fått los på topp to-lagene. I helgen roterte David Wagner ut nesten hele førstelleveren, men klarte likevel 0-0 mot et nær toppet Manchester City-mannskap.

De siste tre hjemmekamper i ligaen er alle vunnet, statistikken totalt er knallsterke 11-2-2 på reisefot denne sesongen.

Den faste midtbanespilleren Aaron Mooy var ikke med i helgen fordi han er eid av Manchester City, kan kommer tilbake fra start i dag. Hogg, Scannell og Palmer savnes grunnet skader.

Gjestene hadde spillefri i helgen og vant 3-2 hjemme over Brentford forrige tirsdag, etter å ha snudd kampen i det siste kvarteret. De ligger kun poenget bak dagens motstander, dog med en kamp mer spilt.

Jaap Stams menn er i helt grei form med elleve poeng fra de siste seks, bare fire av disse er dog tatt på reisefot. 7-2-6 er bortetallene totalt så langt.

Forsvarerne Paul McShane (kaptein) og Joey van den Berg er endelig tilbake etter skader.

Huddersfield er i kalasform og selv om Reading er en verdig motstander, gir vi vertene tillit her. Skulle gjerne hatt mer enn 1,75 i odds her, men H spilles og gir totaloddsen 3,15 på denne hjemmedobbelen.

